Movimentos sociais fazem passeata no Pirambu pelo Dia do Trabalhador

Evento foi convocado por centrais sindicais e frentes populares, com o tema "Emprego, Direitos, Democracia e Vida". Passeata relembra "Marcha sobre Fortaleza", realizada no Pirambu em 1962

Uma passeata em alusão ao Dia do Trabalhador foi realizada neste domingo, 1º, em Fortaleza. Com o tema "Emprego, Direitos, Democracia e Vida", o evento foi organizado por centrais sindicais e movimentos populares, em coordenação com outros que ocorrem por todo o País.

Em Fortaleza, o ato foi no Pirambu. A saída aconteceu por volta das 10 horas, da Areninha, e a passeata percorreu ruas por dentro do bairro. Equipe do O POVO esteve no local acompanhando a movimentação.

A passeata faz alusão a outra, ocorrida em 1962, também no Pirambu. Chamada "Marcha sobre Fortaleza", o protesto de 60 anos atrás foi parte fundamental nos movimentos de luta por moradia e vida digna na Capital.

Em 2022, a mobilização tem palavras de ordem contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a crise econômica. O protesto traz reivindicações a respeito da fome, da inflação e do desemprego.

Segundo o deputado federal José Guimarães (PT), essas pautas formam o ponto principal nas atuais demandas políticas da população. "A luta contra a fome e contra o desemprego tem que ocupar a centralidade desse momento", diz.

Ele destaca também a volta das manifestações, com o recuo da pandemia de Covid-19. Para Guimarães, o ato deste domingo é o início de um processo político que deve seguir até as eleições presidenciais, em outubro. "Hoje é a data da retomada das mobilizações", conclui.

Veja fotos da passeata do Dia do Trabalhador em Fortaleza

Will Pereira, presidente da Central Única dos Trabalhadores, concorda cm ambos os pontos. "É uma pauta super importante a questão do emprego, da valorização do salário mínimo", afirma. "Hoje a economia do País arrocha, sobretudo, a classe trabalhadora", reflete, considerando o aumento de preços em diversos itens.

Pereira faz coro à mobilização conta o presidente da República. "Bolsonaro consegue cumprir uma única promessa: trabalhar para a família... A família dele", brinca. Ele também critica a política negacionista pregada por Bolsonaro: "Dizia que todo o mundo não tinha que usar máscara. Ele veio pautar a vacina quando foi de interesse do agrupamento político dele", finaliza.

Outra demanda levantada durante a passeata foi a valorizaçao dos profissionais de saúde, linha de frente nos dois anos de combate à pandemia. O piso salarial da enfermagem será votado na próxima quarta-feira, 4, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A manifestação foi concluída por volta das 11h30min. O ato dispersou no cruzamento da avenida Doutor Theberge com a rua Coimbra.

