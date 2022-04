Polícia prende homem acusado de triplo homicídio em Limoeiro do Norte

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu, na última sexta-feira, 1º, um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de Glairton José da Silva Lima, de 39 anos de idade. Ele é suspeito de ter participado de um triplo homicídio no último domingo, 27, em Limoeiro do Norte, a 205,2 km de Fortaleza.

Na residência de Glairton os policiais encontraram uma arma de fogo. Ele já possui passagens pela polícia por crime de incolumidade pública e violência doméstica.

O triplo homicídio aconteceu no sítio Santa Maria, na zona rural de Limoeiro do Norte, onde três homens, com idade entre 27 e 34anos foram mortos com disparos de arma de fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O suspeito foi conduzido à delegacia municipal de Limoeiro do Norte, onde houve o cumprimento das ordens judiciais. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia informou que segue em diligências para localizar outros suspeitos de participação no crime.

Denúncia

A população pode ajudar nas buscas, entrando em contato diretamente com a delegacia de Limoeiro do Norte através do número 88 3423-4572.