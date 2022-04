Caucaia apresenta redução de 33,3% no índice de mortes violentas em março

A cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), apresentou redução de 33,3% no índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no mês de março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O primeiro trimestre de 2022 também apresentou redução de 31,3% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), nesta sexta-feira, 1º.

Março deste ano registrou 18 mortes, enquanto março do ano passado registrou 27. No acumulado dos três primeiros meses de 2022, foram registrados 46 CVLIs. No ano passado, no mesmo período, foram registrados 67. Os resultados, segundo o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), Sandro Caron, são frutos de operacionalidade, tecnologia e inteligência.

O secretário explicou que as Forças de Segurança de Segurança do Ceará realizam trabalhos norteados por dados concretos, estatísticas, tecnologia e inteligência, detalhes que favoreceram os resultados positivos obtidos em Caucaia.

"Ampliamos as atividades operacionais de investigação da Polícia Civil do Ceará, as atividades preventivas da Polícia Militar do Ceará, e isso resulta no aumento da captura de criminosos, apreensão de armas de fogo e, consequentemente, na redução de CVLIs", afirma Caron.

