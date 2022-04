Vaca é resgatada por bombeiros após cair em cacimba

O animal foi içado de dentro do reservatório no final da tarde da última sexta-feira, 1, em Ipueiras

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará resgatou uma vaca que caiu em uma cacimba no município de Ipueiras, a 312,9 km de Fortaleza. O resgate do animal foi realizado entre o fim da tarde e início da noite de sexta-feira, 1º.

De acordo com populares da região, o animal estava pastando quando caiu na cacimba de alvenaria, que tem quatro metros de profundidade e dois de diâmetro. O reservatório fica localizado na comunidade Pai Mané. Foi o dono do animal que acionou os bombeiros.

Para realizar o resgate da vaca, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem de força, utilizando um tripé e um e um conjunto de moitões, cordas e mosquetões. Em seguida, um dos bombeiros desceu até onde a vaca estava, fazendo uma amarração no animal, que proporcionou seu içamento até a superfície.



De acordo com o capitão Wanderley Aguiar, do Corpo de Bombeiros, apesar do susto, o animal foi resgatado sem nenhum machucado aparente e super bem de saúde. "Sempre devemos deixar poços, cisternas, caixa d’água e semelhantes fechados. Os animais e crianças são curiosos e não tem noção do perigo”, alertou o oficial que comandou a operação.

Número de resgates

Em 2019, o Corpo de Bombeiros resgatou 3.919 animais. Ano passado, foram resgatados 5.217. Este ano, entre janeiro e setembro, foram resgatados 4.893 animais, em todo o Ceará.

Em caso de necessidade, a população pode acionar os bombeiros através do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.