Abril começa com chuva no Ceará depois do março mais chuvoso desde 1973

Após março de 2022 ser o mês mais chuvoso em Fortaleza desde 1973, a Capital cearense iniciou abril como terminou o mês do santo padroeiro do Estado, São José. Na madrugada e manhã desta sexta-feira, 1º, vários bairros registraram fortes chuvas, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), responsável pelo monitoramento das chuvas no Ceará, ainda não divulgou o volume de precipitações na Cidade.

De acordo com a Funceme, a faixa litorânea e a porção oeste do Estado do Ceará vão concentrar as principais chuvas da sexta-feira, 1º, a tendência é de precipitações mais isoladas. Em geral, de acordo com a Fundação, as precipitações que ocorrerão nos primeiros dias de abril têm relação com a formação de áreas de instabilidade oriundas da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Fortaleza

A Capital tem registrado dias seguidos de chuva e tempo nublado. Na terça-feira, 29, registrou 135 mm em 24 horas, recorde de chuvas em 2022. Alguns transtornos também foram registrados nos últimos dias: um buraco no viaduto da avenida Oliveira Paiva assustou motoristas e causou a interdição de parte do equipamento para reparos.

Nessa quinta-feira, 31, o teto de uma universidade caiu durante as fortes chuvas. A Prefeitura de Fortaleza anunciou formação de Comitê de Monitoramento no período chuvoso, com ações para evitar congestionamento no trânsito e plano preventivo para possíveis desalojados.

