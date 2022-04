Chuva no Ceará: começo de domingo tem pouca precipitação no Estado

Faixa litorânea registra pontos isolados de chuva, mas situação deve mudar ao longo do dia; precipitação pode chegar a todas as macrorregiões ainda neste domingo

O começo deste domingo, 3, teve poucas chuvas no Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nenhum local do Estado chegou a 20 mm acumulado desde a meia-noite até o momento.

Para o restante do dia, no entanto, o cenário deve mudar. A chance é que, até o fim do domingo, haja chuva em todas as macrorregiões do Estado. As maiores probabilidades são no Jaguaribe, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

Para a tarde, a precipitação deve ocorrer no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Jaguaribe, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. À noite, a chance maior é no Litoral de Fortaleza, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e no Jaguaribe.

Nos próximos dias, a precipitação deve continuar. Tanto na segunda-feira, 4, quanto na terça-feira, 5, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, e a maior chance de chuva é na macrorregião jaguaribana.

Acumulado de chuvas no Ceará

Desde a meia-noite de hoje, o total de chuvas no Estado se concentrou no Litoral de Fortaleza. Veja as estações com maior registro:

Vila Pery (Fortaleza) - 19,8 mm Edson Queiroz (Fortaleza) - 17,3 mm Parangaba (Fortaleza) - 16,5 mm Parque Leblon (Caucaia) - 15,2 mm AC Parangaba (Fortaleza) - 13,4 mm Parque São Geraldo (Caucaia) - 12,6 mm Conjunto São Miguel (Caucaia) - 11 mm Padre Júlio Maria II (Caucaia) - 9,9 mm Tabapuãzinho (Caucaia) - 7,9 mm Presidente Kennedy (Fortaleza) - 7,6 mm

No registro consolidado, que é calculado entre as 7 horas de um dia e outro, o destaque foi para o Cariri. Veja as estações com maior registro:

Lameiro (Crato) - 24 mm Nova Olinda - 18 mm Novo Granjeiro (Granjeiro) - 17,9 mm Cariús - 17 mm São Sebastião (Cariús) - 13 mm Cágado (São Gonçalo do Amarante) - 11 mm São Gonçalo do Amarante - 10 mm Baixio (Quiterianópolis) - 10 mm Paraíso (Catunda) - 10 mm Eusébio - 9 mm

