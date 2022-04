Corpo de homem não identificado é encontrado em Itaitinga

Um corpo sem identificação foi encontrado em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta sexta-feira, 1º.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para a ocorrência de um achado de cadáver de um cadáver do sexo masculino não identificado. A Perícia Forense esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nos trabalhos policiais.

Sobre o assunto Mulher de 41 anos, deixada em via pública desacordada, é estuprada em Itaitinga

Vítima de estupro e outras pessoas prestam depoimento à Polícia; criminoso segue em liberdade

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377 1121





