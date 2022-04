Estrada que dá acesso a Canoa é interditada após pista ceder e formar cratera; 2 carros caíram no local

Trecho da pista que dá acesso à praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 147 quilômetros de Fortaleza, cedeu na madrugada deste sábado, 2. Dois carros chegaram a cair no local, que fica na rodovia CE-371. Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada por volta de 1h para o acidente. Conforme o órgão, nenhuma vítima fatal foi registrada e o local foi interditado sem previsão para ser liberado.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Aracati informou que “as secretarias, autarquias e órgãos estão trabalhando em conjunto para solucionar os transtornos causados pela chuva”. O município registrou o segundo maior acumulado nas últimas 24 horas, com 81 milímetros no posto Aracati, conforme atualização da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), às 11h50min, de hoje.

Veja vídeo

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a situação da cratera segue sendo monitorada. “Maquinários da Superintendência de Obras Públicas (SOP) permanecem no local para providências cabíveis. A orientação é que, por enquanto, não tenha passagem de veículos e pedestres devido ao risco de mais deslizamentos no local,” disse o órgão em nota enviada ao O POVO.

O POVO também procurou a Prefeitura de Aracati, na manhã deste sábado, 2, por e-mail e por mensagens no WhatsApp, para saber detalhes e atualizações sobre o incidente, e aguarda resposta.

O trecho da rota turística é comprometida duas semanas antes da “megafesta” da Semana Santa de Aracati, previsto para ocorrer de 16 a 18 abril. O evento vai reunir shows de Bell Marques, Matheus Fernandes, Zé Vaqueiro e outros artistas nacionais. Os shows estão previstos para ocorrer na sede do município e nas praias de Canoa Quebrada e Majorlândia.

