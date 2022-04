Inscrições para concurso da Defensoria Pública do Ceará são prorrogadas até 8 de abril

Prazo de inscrição para o concurso de defensora e defensor público do Ceará foram prorrogadas até o dia 8 de abril. No total, 60 vagas da área serão ofertadas. Saiba como se inscrever

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Ceará foram prorrogadas até às 14 horas do dia 8 de abril. O prazo final estava previsto para a próxima terça-feira, 5 de abril. Todo o procedimento é feito através do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela execução do concurso. Ao todo, 60 vagas estão sendo ofertadas.

Na quinta-feira, 6, os requerimentos de isenção deferidos e indeferidos após análise de recursos serão divulgados. No dia 24 de abril, será divulgada a relação das inscrições preliminares deferidas, das solicitações deferidas quanto às condições especiais e das vagas reservadas para pessoas com deficiência (5%), negras (20%), indígenas (5%) e quilombolas (5%).

Todos os resultados de isenção constarão no site da FCC. O período de requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição, de R$ 295, aconteceu entre os dias 3 e 10 março. Candidatos com deficiência auditiva, sendo surdez unilateral, tiveram o período de isenção entre os dias 15 e 22 de março.

A seleção do concurso será composta de quatro etapas de provas e títulos, sendo elas: exame escrito objetivo, exame escrito dissertativo, exame oral e apresentação/análise de títulos. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a FCC através do número (11) 3723 4388, das 10 às 16 horas.

