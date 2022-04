Irmã de chefe de facção é presa após ser flagrada com cocaína no Crato

Uma mulher de 32 anos apontada como irmã de um chefe de facção criminosa foi presa neste sábado, 2, na rodoviária do Crato, a 516 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a suspeita havia acabado de chegar de Iguatu, no Centro-Sul, para onde tinha ido buscar drogas. Ela já estava sendo investigada pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (Nuccor) da Delegacia Regional do Crato.

Ao desembarcar no terminal rodoviário, a mulher foi abordada pelos agentes e teve todos os seus pertences revistados. Durante a inspeção, eles encontraram um tablete de cocaína de aproximadamente 1 kg na mochila dela. Diante do flagrante, os policiais conduziram a suspeita até a sede da Delegacia, onde ela foi autuada por trafico de drogas.

Sobre o assunto MPCE pede quebra de sigilo telefônico de suspeitos de executar fundador do portal Pirambu News

Mulher é morta pelo marido no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza

Caucaia apresenta redução de 33,3% no índice de mortes violentas em março

Três homens são encontrados mortos dentro de veículo na BR-116, em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a PC-CE, o irmão dela, que seria chefe de uma facção criminosa com atuação na região do Cariri, foi preso há cerca de três meses pelo mesmo crime. De acordo com as investigações, a mulher teria assumido "papel" dentro da organização após a captura do familiar. O Nuccor prossegue com as investigações para identificar e prender mais suspeitos que estejam envolvidas com a dupla.

Denúncias



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



WhatsApp Delegacia do Crato/Nuccor: (88) 3102 1285

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags