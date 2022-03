Em fevereiro, seca no Ceará alcança estabilidade de 89%; entenda o que significa

Segundo o Monitor de Secas, a taxa de fevereiro representa a menor área com o fenômeno no Estado desde dezembro de 2020

O Ceará atingiu estabilidade de área com seca no patamar de 89%, no último mês de fevereiro. É o que mostra o Monitor das Secas, e o índice representa a menor área de cobertura seca no Estado desde dezembro de 2020, quando 83% do território cearense registrou estiagem.

Em termos de severidade, a área com seca moderada seguiu presente em 3% da unidade federativa. Além disso, outros 86% do território passaram por seca fraca. Esta é a menor severidade desde dezembro de 2020, quando a seca moderada não foi registrada e houve seca fraca em 83% do Ceará.

O Monitor de Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e/ou longo prazo. Os impactos de curto prazo são para déficits de precipitações recentes de até seis meses. Acima desse período, os impactos são de longo prazo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desenvolvido conjuntamente com diversas instituições estaduais e federais ligadas às áreas de clima e recursos hídricos, que atuam na autoria e validação dos mapas. A ferramenta vem sendo utilizada para auxiliar a execução de políticas públicas de combate à seca e pode ser acessada tanto pelo site quanto pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível gratuitamente para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS.

Sobre o assunto Ministério da Infraestrutura assina arrendamento do terminal de grãos, no Porto do Mucuripe

Covid-19: Brasília começará a aplicar quarta dose em idosos amanhã

Tereza Cristina afirma que novo ministro vai manter sua política na Agricultura

Nordeste e Brasil

Devido às chuvas abaixo da média nos últimos meses, a seca ressurgiu no Noroeste do Maranhão e avançou em Pernambuco em fevereiro. No sentido oposto, devido às chuvas acima da normalidade, a seca grave recuou no Nordeste e no Centro do Rio Grande do Norte, e a seca fraca desapareceu no Sudoeste da Bahia. No Nordeste a área com seca avançou de 34% para 36%, mas segue sendo a menor em termos percentuais entre as regiões observadas.

Considerando o recorte por região, o Sul registrou o maior percentual de área com seca, mantendo os 98% entre janeiro e fevereiro. No Centro-Oeste e no Sudeste houve respectivamente um recuo do fenômeno de 60% para 56% e de 54% para 49%, sendo a primeira vez que mais da metade do Sudeste ficou livre do fenômeno, desde que os quatro estados da região passaram a ser monitorados em novembro de 2020.

Tags