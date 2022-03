Fortaleza tem madrugada e manhã de chuva nesta terça-feira, 22

Após uma madrugada de fortes chuvas, Fortaleza amanhece sob água nesta terça-feira, 22. A precipitação na Capital começou por volta das 21 horas da segunda-feira, 21, e seguiu por toda a noite.

A água chegou na segunda-feira após um final de semana com céu calmo, em que o dia de São José, no sábado, 19, não foi marcado pelas esperadas chuvas generalizadas. Houve precipitação em vários locais do Estado, mas na Capital o acumulado se concentrou na madrugada e na manhã, com tarde e noite sendo apenas de tempo nublado.

Segundo medições de satélite da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na noite de segunda-feira as chuvas se concentravam no lado Leste do Estado. A área equivale às macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Maciço de Baturité, do Jaguaribe e do Cariri.

Na imagem divulgada, parte do Litoral Norte e da Ibiapaba também contavam com nuvens carregadas. Segundo o órgão, o vento seguia em direção Oeste, levando a precipitação para o restante do Estado.

No momento, os sistemas online da Funceme estão fora do ar. Por este motivo, não é possível verificar a situação atualizada dos registros de chuva no Ceará para esta manhã.

