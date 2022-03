Com virada esportiva, município de Uruoca dá início às comemorações de 65 anos

A semana está sendo de comemoração na microrregião de Coreaú, em Uruoca. O município cearense, localizado a 295,6 km de Fortaleza, celebra 65 anos no próximo dia 26 de março, mas a comemoração já começou no domingo, 20. Após dois anos sem celebração em março por causa da expansão da pandemia de Covid-19 no Ceará, a Prefeitura volta a realizar eventos culturais. A agenda começou no domingo, 20, com a Caminhada da Emancipação, a Corrida Bike e a Corrida.

A campanha deste ano é intitulada “Uruoca: são 65 anos dessa linda história”. Algumas ações foram organizadas, pela administração municipal da cidade. “Queremos voltar a celebrar a vida e nossa cidade com eventos para todos. A partir do próximo domingo, as pessoas poderão curtir com a família e amigos em diversos pontos do Município. Vamos comemorar os 65 anos de Uruoca maravilhosamente”, afirma o prefeito Kennedy Aquino.



Confira a programação do aniversário de 65 anos de Uruoca:



20/03

14h – Zumba

15h – Corrida Bike

16h – Caminhada da Emancipação e Corrida Uruoca

17h – Mostra de Fotografia



21/03

7h30 – Super Movimento Cidadão

16h – Momento Cívico

22/03

8h – Festa Anual das Árvores (Campanário)

23/03

8h – Dia de Campo

9h – Missa em Ação de Graças

15h – Premiação Concurso de Poemas

19h – Culto de Ação de Graças

24/03

8h – Festa Anual das Árvores (Paracuá)

10h – Sessão Solene na Câmara dos Vereadores

17h – Final Futebol Society

25/03

4h – Pedal da Lama

5h – Trilha Ecológica

19h – Mulheres de Destaque

20h30 – Miss e Mister Uruoca

22h – Premiação dos Concursos Culturais

22h30 – Festa do Município

26/03

16h – Final Campeonato de Vôlei

18h – Final Campeonato de Futsal

Para mais informações, basta acessar os perfis oficiais do Governo Municipal de Uruoca: @governouruoca.



