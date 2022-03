Ceará: programa CNH Popular terá 25 mil vagas em 2022

Total de 25 mil novas vagas serão ofertadas no programa CNH Popular em 2022, conforme o Governo do Estado divulgou na noite desta segunda-feira, 21. O quantitativo foi confirmado pela assessoria do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Mais informações sobre a nova etapa do serviço serão divulgadas em live nesta terça-feira, 22, às 8 horas.

No ano passado, a gestão estadual ofertou o mesmo número de vagas para o programa, que possibilita a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. A iniciativa garante emissão de CNH na modalidade B, para direção de carros de passeio, e A, para condutores de moto, sendo que neste caso o programa garante ainda a entrega de um capacete de proteção para o motorista.

Sobre o assunto Valor das autoescolas para tirar CNH será reajustado em até 13% no Ceará após reajuste da Petrobras

"Custos foram significativamente impactados", diz presidente do Sindiônibus sobre aumento dos preços dos combustíveis

Desde o início do programa, em 2009, quase 150 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa. Na edição de 2021, as vagas foram distribuídas de forma proporcional à população de cada município, sendo 20 mil para cidades do interior do Estado e cinco mil para Fortaleza. A ação deste ano deve contemplar os 184 municípios cearenses.

Diante da alta demanda, após a abertura das inscrições no ano passado, o portal do Detran apresentou instabilidade durante alguns dias. A iniciativa foi utilizada até para tentativas de golpes, quando mensagens falsas circularam nas redes sociais divulgando supostas inscrições para o benefício. O Detran alerta que todas as informações serão divulgadas pelo órgão por canais oficiais, como o Instagram, Facebook e o portal.

Quem pode solicitar

Pessoas inscritas no Cadastro único para Programas Sociais (CadÚnico);

Pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas egressas do sistema penitenciário;

Maiores de 18 anos com Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Veja como realizar a inscrição

As solicitações da CNH popular ocorrem de forma virtual por meio do site do Detran durante período de tempo especificado em cada edição do programa. Confira o passo a passo:

Entrar no site do Detran/CE (www.detran.ce.gov.br);



Selecionar a opção "Habilitação" e seguir para a aba "Serviços de Habilitação";



Em seguida, digitar o número do CPF;



Será necessário anexar ao cadastro um comprovante de residência, o RG, a identificação do Número de Identificação Social, o NIS (para quem faz parte do Bolsa Família) e o CPF;



Após anexar os documentos, basta finalizar o cadastro e acompanhar o processo pelo próprio site. A confirmação também deverá chegar via e-mail (cadastrado durante o processo).

Serviço

Anúncio da nova etapa do Programa CNH Popular

Data: 22 de março (terça-feira)

Horário: 8 horas

Transmissão ao vivo pelas redes sociais

Facebook – facebook.com/governodoceara

Youtube – governodocearaoficial

Instagram – @governodoceara

