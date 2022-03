Restaurante Buraco Azul Caiçara suspende funcionamento após morte de turista

O Buraco Azul Caiçara divulgou uma nota sobre a morte do turista Uilgner Rodrigues, que era natural de São Paulo. O restaurante suspendeu o funcionamento pelos próximos dias. A vítima morreu afogada nesta segunda-feira, 21, no ponto turístico, que fica localizado no município de Cruz.

Conforme o restaurante, a equipe de segurança aquática realizou "de forma imediata" o socorro e atendimento à vítima de afogamento.

A empresa relata que não aconteceram outras mortes por afogamento no local. A data de abertura será divulgada em breve. "A empresa Buraco Azul Caiçara lamenta a fatalidade e, neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava", diz o texto.

Confira a nota na íntegra:

"Com profundo pesar, o Buraco Azul Caiçara comunica o falecimento de Uilgner Rodrigues, turista que frequentava o nosso estabelecimento, ocorrido por volta das 13h15min desta segunda-feira, 21 de Março.



A equipe de Segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata, todo socorro e atendimento à vítima de afogamento, mas infelizmente Uilgner Rodrigues veio a óbito.Cabe esclarecer que a Empresa que vende passeios de Helicóptero dentro do Buraco Azul, não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do Restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios.



Reiteramos também, que as informações divulgadas por alguns canais de notícias, mencionando que já ocorreram outras mortes dentro do estabelecimento, são falsas.



Devido ao ocorrido estaremos fechados nos próximos dias, divulgaremos uma data de abertura em breve.

A empresa Buraco Azul Caiçara lamenta a fatalidade e, neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava."

