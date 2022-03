Equipe de voo panorâmico foi obrigada a realizar transporte de vítima de afogamento de forma ilegal e sem condições de decolagem, diz empresa

A empresa de táxi aéreo (transporte público) Jeri Voos Panorâmicos afirmou, por meio de uma nota, que realizou de forma ilegal e irregular o transporte de um turista vítima de afogamento, nesta segunda-feira, 21, mediante ameaças e agressões. O turista transportado morreu na tarde desta segunda-feira, após se afogar no Buraco Azul em Caiçara, no município de Cruz, a 243,1 de Fortaleza.



Conforme a nota, a empresa não tem autorização e nem homologação da Anac para transporte aeromédico (de transporte de pessoas feridas, enfermas de acidente e afogamento). A frota não possui maca, oxigênio, monitores e só tem condições de transportar pessoas sentadas.

Além disso, a empresa informou que os pilotos equipes solo não possuem certificação ou treinamentos para remoções e que vítimas não podem ser tocadas. "Uma vez que a vítima seja transportada de maneira inadequada pode vir a agravar a situação do paciente podendo levar o mesmo a óbito", frisou.

Conforme a nota, existem órgãos para essas situações, como Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e Polícia, que de acordo com a empresa possuem equipamentos e equipes treinadas.

Sobre o transporte da vítima nesta segunda, 21, a empresa afirmou ainda que repudia a atitude das pessoas que estavam presentes no Buraco Azul, "pois obrigaram a equipe de voo panorâmico a embarcar uma pessoa desfalecida no helicóptero e alegaram omissão de socorro à vítima".

Conforme a empresa, todos foram colocados em risco, pois no momento estava chovendo no destino Préa/Jeri, e isso impossibilitava a decolagem da aeronave.

Nota da Buraco Azul Caiçara

Em nota, a restaurante Buraco Azul Caiçara lamentou a morte do turista e informou que todo socorro foi prestado à vítima. Leia a nota, na íntegra:

"Com profundo pesar, o Buraco Azul Caiçara comunica o falecimento de Uilgner Rodrigues, turista que frequentava o nosso estabelecimento, ocorrido por volta das 13h15min desta segunda-feira, 21 de Março.

A equipe de Segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata, todo socorro e atendimento à vítima de afogamento, mas infelizmente Uilgner Rodrigues veio a óbito. Cabe esclarecer que a Empresa que vende passeios de Helicóptero dentro do Buraco Azul, não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do Restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios.

Reiteramos também, que as informações divulgadas por alguns canais de notícias, mencionando que já ocorreram outras mortes dentro do estabelecimento, são falsas.

Devido o ocorrido estaremos fechados nos próximos dias, divulgaremos uma data de abertura em breve.

A empresa Buraco Azul Caiçara lamenta a fatalidade e, neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava."

