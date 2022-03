Suspeitos de homicídio de criança e de duplo homicídio são presos em Eusébio, Aquiraz e Pindoretama

Dentre os crimes elucidados pela força-tarefa, estão o homicídio de uma criança no último mês de setembro e um duplo homicídio contra um casal em novembro de 2021

Uma força-tarefa realizada pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Delegacia Metropolitana do Eusébio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou nas prisões de seis indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes nos municípios de Aquiraz, Eusébio e Pindoretama,

Dentre os crimes elucidados pela força-tarefa, estão o homicídio de uma criança no último mês de setembro e um duplo homicídio contra um casal em novembro de 2021. De acordo com o delegado Everaldo Lima, o primeiro fato que levou ao início da investigação foi a morte do homem e da mulher.



“Foi um fato que iniciou as investigações, a morte e a ocultação dos cadáveres desse casal. O homem fazia parte da organização criminosa e foi submetido a um julgamento por ter supostamente dado fim ao carregamento de drogas da facção. Então ele passou pelo julgamento e foi capturado pelos criminosos. A mulher dele também foi capturada”, explicou o delegado.

Primeiras prisões

A primeira prisão foi efetuada ainda em setembro de 2021, contra o suspeito identificado como Leonardo Mariano dos Santos, 22, conhecido como "Branquinho", detido em Eusébio. No mesmo município, foi preso, no início de fevereiro de 2022, Caio Silva Matias, 19, conhecido como “Caio Cobra". Já em Aquiraz, foram presos, ainda em fevereiro, Valdeirton Silva Costa, 34, também chamado "Deirton", que seria o chefe do grupo, e João Batista Silva, 30, o “João da Bala".

Também tiveram mandados de prisão cumpridos durante os trabalhos da força-tarefa os suspeitos José Mateus Rosendo da Silva, 26, conhecido como "Barrão", capturado no último mês, em Pindoretama, e David Alves do Nascimento, 20, o "Nego", cuja prisão foi realizada nessa sexta-feira, 18, em Eusébio. Contra "Nego", que é investigado por suspeita de participação em cinco homicídios, foram cumpridos quatro mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico e organização criminosa.

“Essa investigação localizou vários participantes dessa facção e realizou prisões temporárias. Conseguimos prender a maioria deles. Um dos líderes está foragido, provavelmente está fora do estado do Ceará, mas os que estão aqui prendemos todos, conseguimos capturar praticamente todo todo grupo", afirmou o delegado Everaldo Lima.





Com informações de Euziane Bastos

