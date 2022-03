Sobe para dez o número de açudes sangrando no Ceará em 2022

Além disso, cinco açudes estão acima do volume de 90%, e outros 68 reservatórios estão com volume abaixo de 30%.

O Ceará tem dez açudes sangrando, segundo levantamento do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), feito nas últimas 24 horas. O último que atingiu a capacidade máxima foi o reservatório Barragem do Batalhão, localizado no município de Crateús, 359,1 km de Fortaleza.

Os outros nove açudes que atingiram capacidade máxima foram: Caldeirões (Saboeiro), Gameleira (Itapipoca), Germinal (Palmácia), Rosário (Lavras da Mangabeira), Itaúna (Granja), Ubaldinho (Cedro), Do Coronel (Saboeiro), Tijuquinha (Baturité), Quandú (Itapipoca) e Acaraú Mirim (Massapê). Ainda segundo a Cogerh, 16 açudes estão acima do volume de 90%.

Apesar das chuvas registradas neste mês de março, os três principais açudes do Estado continuam com nível delicado. O açude Castanhão, maior reservatório de água do Ceará, apresenta apenas 12,08% do seu volume de água; Orós com 27,93% e Banabuiú se encontra com 8,12%. Ao todo, 68 reservatórios estão com volume abaixo de 30%.

Chuva

As macrorregiões do Ceará devem concentrar chuvas até esta segunda-feira, 21, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As condições atuais de tempo e os resultados de modelos de previsão seguem favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões.

A tendência para estes dois dias é que as precipitações sigam mais concentradas na faixa litorânea, Ibiapaba, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, os registros deverão ser mais isolados.

Em geral, as chuvas esperadas têm relação com a formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e também provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Os dados são preliminares e deverão ser atualizados ao longo do dia. Para acompanhar, basta acessar: funceme.br/calendario

