Chove em todas as regiões do Ceará; registros chegam a mais de 130 municípios

Com precipitações registradas em todas as macrorregiões no final de semana, a previsão é de que a chuva se prolongue até terça-feira, 22

Todas as macrorregiões registraram chuvas entre as 7h de domingo, 20, e as 7h segunda-feira, 21. De acordo com informações do último balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu em, pelo menos, 137 dos 184 munícipios do Estado.



No intervalo de 24h, os maiores acumulados ocorreram na região de Ibiapaba, no noroeste cearense, área que já estava suscetível às precipitações, conforme a previsão anterior realizada pela Funceme na sexta-feira, 18.

Confira os 10 munícipios com mais chuvas registradas:



- Ipu (Posto: MARRUÁS DOS PAIVA): 136.4mm

- Guaraciaba do Norte (Posto: GUARACIABA DO NORTE): 110mm

- Reriutaba (Posto: RERIUTABA): 102mm

- Hidrolândia (Posto: Hidrolândia): 83mm

- Nova Russas (Posto: NOVA RUSSAS): 76mm

- Pires Ferreira (Posto: PIRES FERREIRA): 76mm

- Aratuba (Posto: CAMARAO): 71mm

- Santa Quitéria (Posto: MACARAU): 62mm

- Graça (Posto: GRAÇA): 58mm

- Ararendá (Posto: LAGOA DE SANTO ANTONIO): 56mm



*Dados atualizados às 16:50:01 21/03/2022

Previsão do tempo

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 21, e terça-feira, 22, ainda indica chuva em todas as macrorregiões do Estado. A tendência para estes dois dias é que as precipitações sigam mais concentradas na Ibiapaba, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, os registros deverão ser mais isolados.

“Nesta segunda-feira, as chuvas ocorrerão de forma isolada. Para o noroeste, especialmente em Ibiapaba e no litoral norte, a tendência é que as chuvas aconteçam no período da tarde. Já no Cariri, as precipitações estão previstas para a noite, estendendo-se até a madrugada”, detalhou o meteorologista Vinícius Oliveira.

As chuvas serão causadas por áreas de instabilidade do nível do oceano Atlântico e outras, bem como por efeitos locais como a temperatura, o relevo e a brisa.

