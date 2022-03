Criminosos que sequestraram gerente em Fortaleza exigiram dinheiro via Pix

Os quatro suspeitos do crime de extorsão mediante sequestro que vitimou um gerente na sexta-feira, 4, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, ligaram para familiares da vítima e exigiram transferências bancárias via Pix. A informação é da decisão judicial da Comarca de Fortaleza, que converteu a prisão em flagrante do grupo em preventiva no domingo, 6.

Conforme o documento, uma familiar da vítima recebeu ligações de criminosos que pediam a transferência de dinheiro via Pix. Na ocasião, a parente enviou R$ 500, mas os indivíduos continuaram exigindo valores.

Sobre o assunto Grupo especializado em extorsão mediante sequestro atuou em quatro crimes; duas vítimas foram baleadas e uma estuprada

Polícia prende grupo acusado de sequestro, extorsão e estupro, com resgate pago via Pix

Suspeito de integrar grupo de extorsão emprestava número do PIX e recebia até 30% do dinheiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Matheus, que foi apontado pela Polícia Civil como o mentor do crime, seria o responsável por pedir contas de terceiros para os pagamentos. Caio Cesar Evangelista Oliveira, Anderson Vinicius Silva de Medeiros, Rafael Martins Lima e Matheus Batista de Oliveira seguem presos. (Colaborou Lucas Barbosa)



Tags