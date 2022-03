Cachorro doador de sangue se aposenta após salvar mais de 80 cães doentes

Você sabia que cachorros podem doar sangue? O springer spaniel inglês Arnie é um exemplo para muitos humanos que ainda resistem à doação de sangue. O cachorro se aposentou após doar sangue por anos e salvar a vida de mais de 80 outros cães doentes.

Sua tutora, a escocesa Rachel McFarlane, de 36 anos, começou a levar o cachorro para fazer doações em 2015. Agora, aos 9 anos, Arnie atingiu o limite de idade e não pode mais doar.

Sobre o assunto Cachorro derruba bolo durante festa de aniversário em Recife; veja vídeo

Há 25 anos o mundo conhecia Dolly, o primeiro animal clonado

Filhotes de cachorro abandonados são resgatados em estrada de Baturité

De cobras a gato maracajá, Bombeiros resgatam quase 800 animais em fevereiro no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A missão de Arnie foi surpreendente, já que cães da sua raça dificilmente chegam aos 25 quilos, peso mínimo para que qualquer cachorro possa doar sangue no Reino Unido.

Ao se aposentar, Arnie recebeu de presente uma caixa de brinquedos e comidas para cachorro. Rachel aproveitou a história de Arnie para pedir, em reportagem ao portal britânico Metro, que outros tutores se conscientizem da necessidade de fazer com que seus cães também sejam doadores de sangue.

"É incrível o número de pessoas que nunca ouviram falar de cães doando sangue. Os cães têm dois tipos sanguíneos, positivo e negativo, sendo o positivo o mais comum, que é o de Arnie", informou a tutora.

"Cada doação pode ser usada para ajudar quatro outros cães. Acho que muitas pessoas não sabem disso, até que você esteja na situação de necessidade, talvez não seja algo em que você pense", disse.

Para doar

Segundo o portal Hemovet, transfusões de sangue são essenciais no tratamento de animais com doenças que levem à anemia. O sangue pode ser usado durante a realização de procedimentos cirúrgicos e no atendimento de vítimas de acidentes com perda sanguínea.

No Brasil, para que o cão possa doar, é preciso:

Ter a idade entre 1 e 8 anos;



Pesar, no mínimo, 27kg;



Ter temperamento dócil;



Ter vacinação e vermifugação atualizadas;



Possuir controle de pulgas e carrapatos;



Não apresentar doença ou transfusão prévia.

Também há vantagens para a saúde do doador, como exames laboratoriais, oferecidos no momento da doação.

Tags