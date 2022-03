Prefeitura de Fortaleza inicia capacitação de churrasqueiros ambulantes

Na última segunda-feira, 7, a Prefeitura de Fortaleza deu início ao processo de capacitação dos churrasqueiros ambulantes selecionados da edição 2021 do Projeto Meu Carrinho Empreendedor. Os selecionados receberão carrinhos custeados e padronizados para vender. A ação está sendo realizada por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O projeto existente desde 2018 e já entregou 140 carrinhos de pipoca e 73 carrinhos de churrasco, beneficiando, assim, mais de 213 famílias. No caso dos carrinhos de churrasco, os 32 participantes foram habilitados via edital de chamada pública. Os churrasqueiros também estão formalizados como Microempreendedores Individuais, uma das exigências da seleção.

Maria do Socorro da Silva Holanda, 55 anos, moradora do bairro Vila União, foi uma das microempreendedoras que receberam um dos carrinhos de churrasco. A microempreendedora participou da capacitação oferecida pelo projeto e ressaltou à Prefeitura a importância do aprendizado. “Aprendi muita coisa que a gente, às vezes, não entende. Fazer esse curso foi muito bom pra mim. Aprendi sobre a limpeza, usar a touca, a educação, como tratar o cliente."



