Com surtos de chikungunya, quatro bairros de Fortaleza recebem operação fumacê

Com a chegada do período chuvoso, as arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti voltam a preocupar. Em Fortaleza, três bairros estão passando por surtos de chikungunya, conforme notifica a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em seu informe semanal divulgado nessa segunda-feira, 7. Por isso, durante o mês de março, os moradores do Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras e Cidade dos Funcionários contarão com o serviço do carro do fumacê. O bairro Parque Manibura também será contemplado.

As confirmações da doença saíram de 11 casos registrados até a primeira semana de março de 2021 para 41 casos no mesmo período deste ano. Casos suspeitos também chamam a atenção: as 177 notificações registradas em 2022 sinalizam acréscimo de "96,7% em relação ao mesmo período de 2021", segundo o informe municipal.

Outro sinal de alerta é o resultado das amostras testadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para detecção de anticorpos IgM. Em janeiro, a positividade foi de 18,1%; em fevereiro, de 32,6%. Os números também são superiores aos registrados no mesmo período de 2021.

Em relação à dengue, a SMS indica "um cenário de transmissão dentro do padrão endêmico do Município". Até o momento são 175 casos e 1.443 suspeitas em 2022. Já para a zika, foram quatro notificações, sendo que três já foram devidamente investigadas e descartadas. Nenhuma morte por qualquer das três arboviroses foi registrada neste ano.

Método fumacê

A fim de matar os mosquitos adultos, os bairros de Fortaleza em situação mais crítica terão em março três ciclos da operação fumacê – método em que inseticidas são pulverizados em microgotículas. Os profissionais estarão espalhando o produto em uma área de 684 quarteirões pela manhã (das 5h às 8h30) e à tarde (das 16h às 20h) durante as próximas três semanas.

"O fumacê se mostra eficaz para combater o mosquito. É fundamental que a população abra portas e janelas para que a ação tenha efeito", explica Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ela afirma ainda que o produto não traz qualquer dano para a saúde de humanos, animais de estimação ou plantas.

Entretanto, o fumacê age somente contra mosquitos adultos; por isso, é necessário seguir redobrando os cuidados para evitar o acúmulo de água em recipientes descobertos. Segundo a Prefeitura, ações contra as arboviroses estão sendo intensificadas. Desde dezembro, cerca de 1.100 profissionais visitam as casas e orientam a população. Além disso, um trabalho envolve quatro setores do Município para recolher materiais que possam contribuir com a proliferação do mosquito.

Cenário no Ceará

Fortaleza é o sexto município do Ceará a receber a operação fumacê em 2022. As ações começaram por Barbalha na segunda quinzena de fevereiro; à época a cidade tinha a maior incidência de notificações de arboviroses no Estado. Depois dela, a vizinha caririense Juazeiro do Norte e os municípios serranos de Aratuba, Pacoti e Mulungu também solicitaram o serviço à Sesa. As borrifações ocorrem seguindo as solicitações emergenciais dos municípios, após análise epidemiológica.

SERVIÇO

Carro Fumacê em Fortaleza no mês de março

Turno manhã: das 5h às 08h30min

Turno tarde: das 16h às 20h

Datas no bairro Luciano Cavalcante: 7, 8, 14, 15, 21 e 22/03

Datas no bairro Jardim das Oliveiras: 8, 9, 15, 16, 22 e 23/03

Datas no bairro Cidade dos Funcionários: 9, 16 e 23/03

Datas no bairro Parque Manibura: 10, 17 e 24/03



