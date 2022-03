Corpo de Bombeiros resgata cavalo de 250 kg de cacimba, em Itapipoca

Segundo o tutor do animal, ele estava desaparecido desde a noite de domingo, 6

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou um cavalo de 250 kg que caiu em uma cacimba de aproximadamente 3 metros de profundidade, em Itapipoca, na localidade de Macaco, na manhã dessa segunda-feira, 7. Segundo o tutor do animal, ele estava desaparecido desde a noite de domingo, 6.

De acordo com o subtenente Antônio Araújo da Silva, foi montado um esquema especial para retirar o animal da cacimba. Esse sistema permitiu a descida controlada pelo bombeiro militar, que utiliza um cinto paraquedista. Após a amarração no cavalo, o bombeiro foi içado primeiro e em seguida o cavalo, sem machucado aparente. “Foi montado um sistema de ancoragem com multiplicador de força, utilizando um tripé e um conjunto de moitões, corda e mosquetões “, detalhou o comandante da operação.

Cavalo é salvo de cacimba na cidade de Itapipoca (Foto: Ascom CBMCE)



O Corpo de Bombeiros recomenda que para prevenir acidentes com poços e cacimbas, estes locais sejam cercados e sinalizados, bem como, tampados para se evitar problemas com animais e crianças.

Balanço



Durante o ano de 2021, o CBMCE realizou 6.252 resgates de animais em todo Estado. Entre as espécies estão cobras, cavalos, jacarés, gatos-mouriscos, gambás, raposas, entre outros. O balanço de 2021 é superior aos anos de 2019 e 2020, quando a corporação resgatou 3.919 e 5.217 animais, respectivamente.

Somente no mês de fevereiro 800 animais foram resgatados. O número de resgates desse mês superou o total de atendimentos do tipo realizados no mesmo período em 2021, quando tiveram 537 ocorrências.



