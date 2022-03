Após caminhão arrastar fios e postes na Beira Mar, técnicos da Enel fazem reparos no local

Na manhã desta terça-feira, 8, funcionários da Enel encontram-se na Avenida Beira Mar, em um trecho do Mucuripe, consertando a fiação de energia elétrica do local. Na noite de ontem, 7, um caminhão arrastou os fios de dois postes, que atingiram dois veículos os quais estavam estacionados. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o veículo, que não podia trafegar pela região por ter altura acima da permitida, fazia coleta de esgoto.

Segundo a repórter Mônica Damasceno, da Rádio O POVO CBN, um prédio encontra-se sem energia e a rua estava interditada. Além disso, agentes da AMC orientam o trânsito. Como destacado nas imagens registradas por ela, vários colaboradores da Enel estão fazendo o restabelecimento de energia.



Um dos carros atingidos continua no local do acidente. Apesar da interdição da via, a movimentação no trecho do Mucuripe é tranquila. Veja no vídeo abaixo:



O POVO solicitou mais informações informações à Enel, AMC e para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a ocorrência e aguarda retorno.

