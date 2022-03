Roubo contra ciclistas: Polícia cumpre mandados de busca e apreensão

Nesta terça-feira, 8, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu mandados relacionados a um roubo qualificado contra ciclistas, ocorrido em fevereiro de 2022, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. Os mandados foram cumpridos, além do Conjunto Esperança, nos bairros Passaré, Mondubim e Bom Jardim. Um celular foi apreendido e será periciado. Um outro aparelho celular, de uma das vítimas, foi encontrado e será restituído.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma pessoa, encontrada com o aparelho, ainda foi encaminhada ao 19º Distrito Policial, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada.



Titular do 19º DP, delegado Paulo Renato explicou que o objetivo das ações era "buscar elementos para robustecer a investigação".

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911

