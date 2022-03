De cobras a gato maracajá, Bombeiros resgatam quase 800 animais em fevereiro no Ceará

Em 2021 os Corpo de Bombeiros do Estado conseguiu resgatar 6.252 animais. Número do mês passado representou alta de 47% em relação ao mesmo período em 2021

O Corpo de Bombeiros do Ceará resgatou 792 animais domésticos e silvestres no mês de fevereiro. O número é maior do que a quantidade de animais resgatados nos meses de fevereiro de 2021 e 2020, quando foram salvos 537 e 292 animais, respectivamente. Entre as espécies estão cobras, macaco prego, porquinho da índia, gato maracajá, cavalos, gatos, cachorros, entre outros.

As espécies mais encontradas pelos bombeiros militares foram cobras jiboias, cascavéis, jararacas e corre campos, com 472 animais no total. Pelo menos 177 gatos foram salvos, seguidos por 25 cassacos, 24 cachorros e iguanas. Além destes, 8 tejos e 7 corujas foram resgatados.

Em um dos resgates, uma cobra foi retirada de dentro do motor de uma motocicleta em Tauá. Um gato também foi resgatado após ficar preso entre as paredes de duas residências em Pacajus.

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará realiza resgate de cobra encontrada no motor de uma motocicleta. (Foto: Reprodução/SSPDS)



No total, em 2021 os bombeiros conseguiram resgatar 6.252 animais no Ceará. Para acionar o Corpo de Bombeiros, basta ligar para o número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. Como forma de evitar acidentes com animais, é preciso que poços, valas e cacimbas sejam cercados, sinalizados e tampados, de acordo com a corporação.



