Cinco dias após encalhe, embarcação continua parada na Barra do Ceará

Desde sexta-feira, 4, uma embarcação chamada “Lagoa Paranaense” está encalhada em um trecho de praia na Barra do Ceará. No sábado, 5, ao tomar conhecimento sobre o caso, a Marinha do Brasil informou que ao saber do encalhe, a Capitania dos Portos do Ceará enviou uma equipe de inspeção naval ao local para realizar perícias iniciais e abrir inquérito para esclarecer as causas do problema.

Após cinco dias, os motivos que levaram ao encalhamento da "Lagoa Paranaense" ainda são um mistério e a Capitania do Portos segue investigando a situação. Os responsáveis pela embarcação estão sendo ouvidos. De acordo com a nota da Marinha do sábado, neste momento o objetivo do órgão é entender as circunstâncias e responsabilidades.

Durante os dias que a embarcação encontra-se atracada, a empresa responsável tem tentado retirar o barco do local. No entanto, tem encontrado dificuldades devido a maré baixa. Para que a “‘Lagoa Paranaense” desencalhe, de acordo com informações de especialistas, é preciso aguardar até o dia 17, quando a maré tenderá a ficar alta.

