UPAs do ISGH têm vagas temporárias em cargos da saúde e administrativos

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Estado e de Fortaleza geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) estão com vagas temporárias abertas. Há oportunidades para profissionais de saúde e administrativos. Ao todo, são mais de 300 postos oferecidos, com cadastro de reserva. Os interessados devem enviar currículo até o dia 24 de janeiro.

Nas UPAs estaduais, há vagas para as unidades Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Messejana, Praia do Futuro e Conjunto Ceará. Já nas municipais, há oportunidades nas unidades Jangurussu, Cristo Redentor (Pirambu) e Itaperi.

ISGH: vagas temporárias nas UPAs estaduais

Auxiliar administrativo: 28 + cadastro reserva

28 + cadastro reserva Assistente administrativo: 03 + cadastro reserva

03 + cadastro reserva Copeiro: 24 + cadastro reserva

24 + cadastro reserva Tecnólogo em construção civil: 01 + cadastro reserva (registro ativo)

01 + cadastro reserva (registro ativo) Auxiliar de farmácia: 25 + cadastro reserva

25 + cadastro reserva Auxiliar de laboratório: 24 + cadastro reserva

24 + cadastro reserva Técnico em enfermagem: 88 + cadastro reserva (registro ativo)

88 + cadastro reserva (registro ativo) Técnico em enfermagem - transporte: 08 + cadastro reserva (registro ativo)

08 + cadastro reserva (registro ativo) Assistente social: 24 + cadastro reserva (registro ativo)

24 + cadastro reserva (registro ativo) Farmacêutico: 03 + cadastro reserva (registro ativo)

03 + cadastro reserva (registro ativo) Enfermeiro: 120 + cadastro reserva (registro ativo)

120 + cadastro reserva (registro ativo) Médico chefe de equipe: 70 + cadastro reserva (registro ativo)

ISGH: vagas temporárias nas UPAs municipais (Fortaleza)



Auxiliar administrativo: 12 + cadastro reserva

12 + cadastro reserva Assistente administrativo: 01 + cadastro reserva

01 + cadastro reserva Copeiro: 08 + cadastro reserva

08 + cadastro reserva Auxiliar de farmácia: 12 + cadastro reserva

12 + cadastro reserva Auxiliar de laboratório: 10 + cadastro reserva

10 + cadastro reserva Técnico em enfermagem: 72 + cadastro reserva (registro ativo)

72 + cadastro reserva (registro ativo) Técnico em enfermagem - transporte: 08 + cadastro reserva (registro ativo)

08 + cadastro reserva (registro ativo) Assistente social: 09 + cadastro reserva (registro ativo)

09 + cadastro reserva (registro ativo) Farmacêutico: 02 + cadastro reserva (registro ativo)

02 + cadastro reserva (registro ativo) Enfermeiro: 54 + cadastro reserva (registro ativo)

54 + cadastro reserva (registro ativo) Médico: 21 + cadastro reserva (registro ativo)

21 + cadastro reserva (registro ativo) Médico chefe de equipe: 35 + cadastro reserva (registro ativo)

35 + cadastro reserva (registro ativo) Técnico em folha de pagamento: 01 + cadastro reserva

Profissionais de saúde que desejam se candidatar às vagas devem possuir registro ativo nos respectivos conselhos. Os interessados devem enviar currículo para recrutamentoupas@isgh.org.br com o título da vaga no assunto até o dia 24 de janeiro de 2022.

