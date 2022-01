Fundação Estudar abre inscrições para evento que busca jovens talentos em tecnologia

A Fundação Estudar abriu nesta terça-feira, 18, as inscrições para o Conexão Tech. A programação promove o encontro entre jovens talentos interessados no mercado de tecnologia e recrutadores das maiores organizações do setor no país. O evento gratuito acontece em formato virtual nos dias 30 e 31 de março. Interessados podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro.

O evento é conhecido como ‘match da carreira’. “O Conexão Tech é uma ótima oportunidade para jovens que desejam entender melhor o dia a dia das áreas de atuação no setor da tecnologia. Ainda, eles terão a possibilidade de interagir, aprender e tirar dúvidas com grandes empresas e recrutadores, que possuem rico repertório e vivência na área”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Além do preenchimento de dados pessoais, acadêmicos e profissionais, os inscritos passarão por um processo seletivo que conta com testes de lógica, testes de estilo de trabalho e perguntas sobre conhecimentos específicos do setor tech.

Os jovens terão a oportunidade de participar das salas de relacionamento e dos painéis. O objetivo é garantir experiência de aprendizado e conexão entre os participantes e as empresas. O programa inclui benefícios como o acesso à vagas no setor, conhecimento sobre o cotidiano e sobre as possibilidades de carreira na área, expansão da rede de contatos profissionais e currículo personalizado com uma seleção das empresas que mais combinam com o perfil do participante.

De acordo com dados revelados pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), até 2024 teremos uma demanda nacional de 420 mil vagas abertas no setor de TI no Brasil. No entanto, apenas 46 mil pessoas formam-se por ano em áreas com habilidades digitais, o que mostra uma lacuna preocupante em torno da ocupação desses empregos. A localização também torna-se um empecilho, com 45% das vagas concentradas em São Paulo e jovens talentos espalhados por todo o país.

Serviço

Conexão Tech

Data: 30 e 31 de março

Horário: 14 às 20 horas

Clique aqui para realizar a inscrições

Confira o portal Estudar Na Prática

Acesse o site da Fundação



