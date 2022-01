Fortaleza: ação oferece workshops de férias gratuitos em diversas áreas

A Faculdade Uninta Fortaleza, em parceria com Livraria Leitura e escola de idiomas Wizard, anunciam abertura de inscrições para cinco workshops gratuitos, realizados entre os dias 24 e 28 de janeiro. As oficinas abrangem as áreas de empreendedorismo, planejamento de marketing, fotografia, educação financeira e inglês. As aulas são abertas ao público geral e as inscrições são realizadas podem ser realizadas neste link.

As oficinas serão realizadas no auditório da Livraria Leitura, no shopping Rio Mar. Segundo as instituições organizadoras, o objetivo dos workshops é transmitir conhecimentos práticos e atuais em diversas áreas de atuação profissional.

Durante a programação, o economista Roberto Maia abordará Educação Financeira. A aula possibilitará o aluno a estabelecer uma nova relação com o dinheiro e buscar o controle de sua vida financeira. Já no módulo de inglês, o coordenador pedagógico do Wizard, Fábio Saad, levará dicas de inglês aplicado na prática, oferecendo uma experiência de imersão no idioma e facilitando o aprendizado.

Na oficina de marketing, duas temáticas serão abordadas. O diretor de arte, Matheus Câmara, irá ministrar a oficina Fotografia para Redes Sociais trabalhando conceitos básicos de planejamento, produção e edição fotográfica para as redes. Também será abordado o uso do celular para promover produtos, serviços ou impulsionar suas redes. A consultora Adriana Saboya ainda abordará o uso da Análise SWOT na Prática, ferramenta indispensável para orientar tomada de decisões nos negócios e na vida profissional.

Para finalizar, o economista Breno Agrello ministrará o módulo Primeiros Passos do Empreendedorismo. A oficina abordará o perfil necessário para viabilizar uma empresa, conhecer a realidade do mercado e organizar um plano de negócio.

Programação:

Dia 24 de janeiro às 19h

Fast English

Dia 25 de janeiro às 19h

Educação Financeira

Dia 26 de janeiro às 19h

Fotografia para Redes Sociais

Dia 27 de janeiro às 19h

Análise de Swot na Prática

Dia 28 de janeiro às 15h

Primeiros Passos do Empreendedorismo



Serviço:

Workshops gratuitos

Endereço: Livraria Leitura - Shopping Rio Mar

Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza

Data: 24 a 28 de janeiro

Clique aqui para realizar a inscrição





