Marinha lança concurso com 960 vagas de fuzileiro naval

A Marinha do Brasil divulgou nesta quarta-feira, 19, edital para ingresso no curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais para as Turmas I e II de 2023. Ao todo estão sendo ofertadas 960 vagas, sendo 193 destinadas a candidatos negros. As inscrições começam no dia 14 de fevereiro e vão até o dia 24 de março.

Os cursos de formação ocorrem no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília e têm duração de 17 semanas. A distribuição das 960 vagas para a incorporação após o término do curso de formação envolve ainda vários estados/unidades da Marinha.

Confira a distribuição de vagas:

Turma I/2023

Unidades da Marinha no Rio de Janeiro - 290 vagas

Unidades da Marinha em Brasília-DF - 50 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS - 30 vagas

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém-PA - 4 vagas

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário-MS - 25 vagas

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus-AM -50 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN - 25 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA - 4 vagas

BtlDefNBQR - Aramar-SP - 2

Turma II/2023

Unidades da Marinha do Brasil (MB) no Rio de Janeiro - 290 vagas

Unidades da MB em Brasília-DF - 50 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS - 30 vagas

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém-PA - 4 vagas

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário-MS - 25 vagas

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus-AM - 50 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN - 25 vagas

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA - 4 vagas

BtlDefNBQR - Aramar-SP - 2 vagas





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o edital, podem participar do concurso candidatos do sexo masculino, que tenham ensino médio completo, idade entre 18 e 22 anos (até 30 de junho de 2023), altura entre 1,54m e 2,00m, boa conduta social, não possuir antecedentes criminais, não ser casado ou ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período do curso, entre outros requisitos.

Leia mais O ano de 2022 começa com mais de 209 mil vagas de concurso com inscrições abertas

O candidato aprovado em todas as etapas e classificado dentro do número de vagas, após concluir o período de adaptação, será matriculado no curso C-FSD-FN e o realizará como praça especial, na condição de Aprendiz-Fuzileiro Naval.

Durante o curso, além de alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90. conforme a tabela de salários dos militares.

Após isso, o Soldado Fuzileiro Naval poderá participar de processo seletivo para realizar o Curso de Especialização e ser promovido à graduação de Cabo, cuja remuneração é de R$ 2.627,00.

Tags