Governo abre inscrições para o programa Auxílio Catador; veja como aderir

O Governo do Ceará inicia nesta sexta-feira, 21, as inscrições para o Programa Auxílio Catador 2022 (PAC/2022). Serão 500 novas vagas, conforme previsto no Edital publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, só deverão se inscrever aqueles catadores que não fazem parte do programa e que ainda não estão habilitados no programa.

"Os catadores habilitados em 2021, permanecem no PAC 2022, exceto os que foram oficialmente desvinculados, que para voltar ao programa, necessitarão de se inscrever novamente”, explica Bruno.

As inscrições acontecerão em formato exclusivamente virtual, o link para acesso está disponibilizado no site institucional da Sema. Todas as informações e regras para participar do edital 2022 encontram-se neste link.

Sobre o Auxílio Catador



Em 2021, o programa contou com a participação de 2.300 beneficiários. Eles concluíram o ano recebendo um quarto de salário mínimo como pagamento pelo serviço ambiental de coletar e segregar resíduos. Com o novo edital (PAC-2022) o programa passará a ter 2.800 beneficiários.

Serviço

Em caso de dúvidas ou para mais informações, contatar a Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável, Codes, por meio do e-mail auxiliocatador2021@sema.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3108 2777.

