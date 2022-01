Yoga, pilates, funcional: Pão de Açúcar oferece aulas gratuitas na Praia de Iracema

A rede Pão de Açúcar realiza entre os dias 26 a 30 de janeiro a Arena Verão do Pão em Fortaleza. O evento busca estimular a prática de exercícios físicos e uma vida mais saudável. Instalado no aterro da Praia de Iracema, próximo à estátua de mesmo nome, os clientes do programa Pão de Açúcar Mais poderão praticar aulas gratuitas de yoga, pilates, corrida e funcional. Além de diversas atividades, profissionais de Educação Física estarão disponíveis para orientar os participantes.

Com direito a camiseta personalizada, água e degustação de produtos, os clientes que comparecerem ao evento devem se apresentar no local com o aplicativo Pão de Açúcar Mais conectado no celular. Interessados que não estão cadastrados no app, mas que querem participar, podem realizar o cadastro gratuito pelo aplicativo, disponível para download no iOS e Android. As vagas são limitadas por atividade e respeitam o horário de chegada.

O advogado e atleta de Crossfit Caio Reis afirma que programações de atividades como a Arena Verão do Pão são importantes para dar um choque no sedentarismo que está presente na cultura do brasileiro. “Veio para introduzir ainda mais o esporte. Apesar do crescimento no número de praticantes de esportes, a nossa cultura ainda tem muito sedentarismo. A inclusão de diversos eventos agrega bastante”, explica.

Para lidar com os estresses da rotina de trabalho, o esporte é uma boa opção. Segundo Reis, “cuidar da saúde é uma válvula de escape para introduzir endorfina no nosso corpo. Para aliviar os problemas do cotidiano, do trabalho. O esporte é ótimo para desopilar”.

O Pão de Açúcar está presente há 30 anos nas iniciativas para promoção da qualidade de vida. Realizado anualmente, o antigo Viva Mais, agora Arena Verão do Pão, promove eventos em Fortaleza, Riviera de São Lourenço (SP), Brasília e Rio de Janeiro.



Serviço Arena Verão do Pão - aulas gratuitas de exercícios físicos



Data: 26/01 (quarta-feira) a 30/01 (domingo)

Local: Aterro da praia de Iracema, próximo à estátua de Iracema

Horários das modalidades:

6h às 7h30: Corrida/Caminhada;

7h30 às 8h30: Funcional;

8h30 às 9h30: Yoga;

16h às 17h: Alongamento;

17h às 18h30: Corrida/Caminhada.

