Universidade Federal do Cariri abre concurso para professor efetivo de computação

Estão abertas as inscrições do concurso público para contratação de professores efetivos para o campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte. As informações são de Eliane Matos, coordenadora de admissão e dimensionamento da pró-reitoria de gestão de pessoas da instituição de ensino, em entrevista à jornalista Nildênia Damasceno, da rádio CBN Cariri.

A Universidade está com três vagas abertas de professor efetivo em computação para profissionais tanto da região, como do restante do Brasil. Conforme relata a coordenadora, “os setores de estudo para esse edital são computação gráfica, engenharia de software e de hardware”.

O concurso será composto por três etapas, sendo a primeira delas uma prova discursiva, na qual o candidato terá de discorrer sobre os temas do conteúdo programado para a disciplina. Na segunda parte do concurso, haverá uma prova didática onde o candidato irá fazer uma apresentação e a terceira e última etapa será a de apresentação de títulos. Como refere Eliane, “ em nosso planejamento, essas provas vão ser presenciais e vão ocorrer no Campus da Universidade, aqui em Juazeiro do Norte”.

Segundo a coordenadora, “todos os candidatos devem ter doutorado, serem graduados e terem mestrado nas áreas de ciência da computação, engenharia de software ou informática aplicada". A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 251.

O edital prevê a aplicação das provas para fevereiro e março deste ano, com datas e horários a serem publicados posteriormente no portal da UFCA. Até o dia 4 de fevereiro será publicado o calendário de provas referente ao setor de computação gráfica e até o dia 18 de fevereiro o calendário de provas referente ao setor de estudo de hardware e de software.

Para mais informações acerca do concurso, o candidato pode contactar a Universidade através do site e do e-mail que está no edital.



