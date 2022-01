Empresa lança programa para incentivar participação de mulheres na área tecnológica

Com vagas para os estados do Ceará e Pará, as estudantes interessadas podem enviar currículo até dia 26 de janeiro

O Grupo Aço Cearense lançou nesta quarta-feira, 19, o programa Mulheres na TI, que incentiva a participação de mulheres na área de tecnologia em suas empresas. Com vagas para os estados do Ceará e Pará, as estudantes interessadas podem enviar currículo até dia 26 de janeiro.

O programa Mulheres na TI consiste na contratação de estagiárias dos cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de TI, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Redes de Computadores. O estágio tem duração mínima de um ano nas unidades Aço Cearense Comercial, localizada em Fortaleza-CE (6 vagas), e Sinobras, localizada em Marabá-PA (1 vaga).

“Com essa iniciativa, temos o propósito de valorizar a presença feminina no universo da Tecnologia da Informação. Queremos empoderar e contribuir para a promoção da representatividade, estimulando mulheres a seguir por novos caminhos. Essas ações são essenciais para a equidade de gênero no mercado de trabalho”, explicou Cinthia Cavalcanti, diretora de Desenvolvimento Organizacional e TI do Grupo Aço Cearense.

Para Vinícius Amanajás, gerente de TI do Grupo Aço Cearense, a ocupação de mulheres nessas vagas representa transformação. “A área de TI, historicamente, sempre foi mais composta por homens, mas com esse programa, promovemos mudanças para ampliar a participação das mulheres no segmento. Além de tudo, sempre é interessante trabalhar com uma equipe diversificada, inclusive sabemos que quanto mais diverso o ambiente, temos múltiplas ideias”.

Para participar da seleção, as interessadas devem enviar currículo com o título “Currículo para Programa de Estágio” para os e-mails selecao@acocearense.com.br (Vagas no Ceará) e selecao@sinobras.com.br (vagas no Pará). Serão ofertados diversos benefícios e uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.078,99 para as estudantes que forem selecionadas.

