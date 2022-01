Governo abre 400 vagas temporárias em UPAs no Ceará

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Messejana, Praia do Futuro e Conjunto Ceará, todas da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), estão com mais de 400 vagas temporárias abertas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para as áreas da Saúde – os profissionais devem ter registro ativo – e administrativas. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, 24

Os interessados devem enviar currículo para recrutamentoupas@isgh.org.br com o título da vaga no assunto do e-mail.

Confira a relação completa de vagas nas UPAs estaduais:

Auxiliar administrativo: 28 + cadastro reserva

Assistente administrativo: 3 + cadastro reserva

Copeiro: 24 + cadastro reserva

Tecnólogo em Construção Civil: 01 + cadastro reserva (registro ativo)

Auxiliar de Farmácia: 25 + cadastro reserva

Auxiliar de laboratório:24 + cadastro reserva

Técnico em Enfermagem: 88 + cadastro reserva (registro ativo)

Assistente social: 24 + cadastro reserva (registro ativo)

Farmacêutico: 3 + cadastro reserva (registro ativo)

Enfermeiro: 120 + cadastro reserva (registro ativo)

Médico chefe de equipe: 70 + cadastro reserva (registro ativo)





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags