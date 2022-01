Curso preparatório para o Enem abre vagas para bolsas integrais

O Curso Conceito está com vagas abertas para bolsas integrais na instituição. A oportunidade garante com que os jovens possam se preparar para a edição de 2022 do Enem, que ocorrerá em novembro. Ao todo, serão três vagas: uma para qualquer estudante que tenha interesse e duas para alunos que tenham feito todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. As inscrições permanecem abertas até dia 23 de janeiro.

Sobre o assunto Cursinho UECEVest retoma atividades presenciais e abre matrículas

Sisu e Prouni abrem inscrições em fevereiro; Fies, em março

Prefeitura de Fortaleza selecionará 100 alunos da rede pública para intercâmbio nacional

Inep divulga gabaritos das provas reaplicadas do Enem 2021

A prova de seleção será realizada de forma online, nos dias 27 e 28 de janeiro, das 14 às 18 horas. Os dois primeiros lugares ganharão as bolsas. As bolsas contemplam o curso extensivo com todos os simulados, plantões tira-dúvidas e laboratório. Por ser fornecido por uma empresa terceirizada, o material didático não está incluído. No entanto, a Instituição afirma que é possível conseguir descontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um levantamento feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), em 2021, mais de 26% dos inscritos do Enem eram de baixa renda, egressos do ensino público, ou seja, mais de um quarto dos concorrentes. Dessa forma, a ação abre oportunidade para jovens que almejam ingressar em um curso superior, mas encontram dificuldades de frequentar um cursinho preparatório e concorrer de igual para igual com os demais concorrentes.

“Por isso estamos dando a nossa contribuição dentro desse universo. Existem muitos alunos bons e dedicados, que só precisam de um pouco mais de incentivo e preparo para que consigam a tão sonhada vaga na universidade”, explica Felipe Amaral, professor e diretor do Curso Conceito.

Serviço:

Bolsas integrais do curso extensivo preparatório para o Enem

Os interessados devem procurar o Curso Conceito por meio do contato (85) 98696 0976, até o dia 23 de janeiro. A prova será realizada de forma online, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022, das 14 às 18 horas. ambos os dias.

Os dois primeiros lugares ganharão as bolsas. O resultado será divulgado no Instagram do Curso Conceito (@cursoconceito), no dia 31 de janeiro, às 18 horas.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags