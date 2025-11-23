De 24 a 30, Semana do Doador de Sangue tem programação especial

Semana do Doador de Sangue no Hemoce tem shows, serviços e programação especialProgramação a partir desta segunda, 24, até domingo, 30, terá atividades de celebração aos voluntários, pocket show de Zé Cantor, apresentações humorísticas e serviços de saúde e beleza
A programação da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue acontece no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a partir desta segunda-feira, 24, até o próximo domingo, 30 de novembro.
Com o tema “Doe sangue e complete a história de alguém”, a iniciativa ocorre anualmente em todos os hemocentros do País, com foco no incentivo à doação voluntária e na valorização dos doadores frequentes.
Na edição deste ano, o Hemoce de Fortaleza recebe um pocket show do artista Zé Cantor, além de apresentações humorísticas e oferta de serviços gratuitos ao longo da semana.
Programação contará com apresentação musical, show de humor e serviços de saúde
Em todas as unidades do Hemocentro, haverá uma programação especial em agradecimento aos voluntários que contribuem regularmente com o gesto solidário da doação de sangue, entre os dias 24 e 30 de novembro.
A abertura oficial acontece nesta segunda-feira, 24, às 10 horas, na sede da instituição, em Fortaleza. O evento contará com um pocket show de Zé Cantor. Ainda pela manhã, os doadores serão recepcionados pela Banda de Música da Polícia Militar e terão acesso a um café da manhã especial, além de serviços de limpeza de pele e maquiagem.
Para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, na terça-feira, 25, está previsto o momento de “Parabéns Doador”, além de show da humorista Madame Mastrogilda e serviços de beleza e bem-estar.
Ao longo da semana, o público poderá acompanhar shows da cantora Vitória Fernandez e da humorista Barbie Girl. A programação inclui ainda a apresentação do mágico Ice Rick e a participação do mascote do Ceará Sporting Club. As unidades do Interior contarão com atividades próprias.
Coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima reconhece “solidariedade” e a “gratidão” aos voluntários que mantêm a prática. “Convidamos quem já doa regularmente e quem deseja doar pela primeira vez a participar dessa comemoração tão especial”, reforça.
Leia mais
Critérios para doação de sangue
Antes de realizar a doação, é importante verificar algumas condições básicas exigidas pelos hemocentros para garantir a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe. O Hemoce destaca a necessidade de:
- Estar saudável, bem alimentado;
- Pesar acima de 50 kg;
- Ter de 16 a 69 anos;
- Apresentar um documento oficial com foto.
Para menores de idade devem também é exigido o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.
Serviço
Abertura da Semana do Doador 2025
Local: Hemoce Fortaleza (Av. José Bastos, 3.390 – Rodolfo Teófilo)
Data: 24 de novembro, às 10h
Telefone Hemoce: (85) 3106 3690