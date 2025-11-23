De 24 a 30, Semana do Doador de Sangue tem programação especial

Programação a partir desta segunda, 24, até domingo, 30, terá atividades de celebração aos voluntários, pocket show de Zé Cantor, apresentações humorísticas e serviços de saúde e beleza

A programação da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue acontece no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) , equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a partir desta segunda-feira, 24, até o próximo domingo, 30 de novembro .

Com o tema “Doe sangue e complete a história de alguém”, a iniciativa ocorre anualmente em todos os hemocentros do País, com foco no incentivo à doação voluntária e na valorização dos doadores frequentes.

Na edição deste ano, o Hemoce de Fortaleza recebe um pocket show do artista Zé Cantor, além de apresentações humorísticas e oferta de serviços gratuitos ao longo da semana.

Programação contará com apresentação musical, show de humor e serviços de saúde

Em todas as unidades do Hemocentro, haverá uma programação especial em agradecimento aos voluntários que contribuem regularmente com o gesto solidário da doação de sangue, entre os dias 24 e 30 de novembro.

A abertura oficial acontece nesta segunda-feira, 24, às 10 horas, na sede da instituição, em Fortaleza. O evento contará com um pocket show de Zé Cantor. Ainda pela manhã, os doadores serão recepcionados pela Banda de Música da Polícia Militar e terão acesso a um café da manhã especial, além de serviços de limpeza de pele e maquiagem.