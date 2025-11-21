Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Enem não será cancelado", afirma ministro Camilo Santana

"Enem não será cancelado", afirma ministro Camilo Santana

Afirmação acontece em meio a polêmica envolvendo uma suposta antecipação de questões do certame
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nesta sexta-feira, 21, por meio das redes sociais, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 não será cancelado. Afirmação acontece em meio a polêmica envolvendo uma suposta antecipação de questões do certame. 

Leia também | MEC deve encerrar exame apontado como ‘pré-teste do Enem’, diz jornal

"Eu quero aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, o Enem não será cancelado", destacou em gravação publicada o titular do Ministério da Educação (Mec). 

Estudantes têm se mobilizado nas plataformas digitais para pedir pela anulação do exame após Edcley Teixeira, jovem de Sobral, no Ceará, que é professor de uma monitoria online de preparação para o Enem, ter feito uma live no Youtube no último dia 11 corrigindo itens quase idênticos aos que cairam na prova.

Na publicação realizada hoje, Camilo Santana citou o episódio e reforçou que três questões da prova foram anuladas para "garantir a isonomia do exame, a fim de que nenhum participante seja prejudicado".

"Quero dizer que esse caso é um caso de polícia, e a polícia federal já foi acionada e tomará todas as providências com o rigor da lei em relação a esse caso. Eu quero aqui tanquilizar, dizer que o Enem continua. Os dois gabaritos já foram divulgados e o resultado final sera divulgado em janeiro do próximo ano", pontuou o ministro.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar