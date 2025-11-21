"Enem não será cancelado", afirma ministro Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nesta sexta-feira, 21, por meio das redes sociais, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 não será cancelado. Afirmação acontece em meio a polêmica envolvendo uma suposta antecipação de questões do certame.

"Eu quero aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, o Enem não será cancelado", destacou em gravação publicada o titular do Ministério da Educação (Mec).

Estudantes têm se mobilizado nas plataformas digitais para pedir pela anulação do exame após Edcley Teixeira, jovem de Sobral, no Ceará, que é professor de uma monitoria online de preparação para o Enem, ter feito uma live no Youtube no último dia 11 corrigindo itens quase idênticos aos que cairam na prova.

Na publicação realizada hoje, Camilo Santana citou o episódio e reforçou que três questões da prova foram anuladas para "garantir a isonomia do exame, a fim de que nenhum participante seja prejudicado".

"Quero dizer que esse caso é um caso de polícia, e a polícia federal já foi acionada e tomará todas as providências com o rigor da lei em relação a esse caso. Eu quero aqui tanquilizar, dizer que o Enem continua. Os dois gabaritos já foram divulgados e o resultado final sera divulgado em janeiro do próximo ano", pontuou o ministro.