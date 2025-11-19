MEC deve encerrar exame apontado como ‘pré-teste do Enem’, diz jornal

Prêmio Talento Universitário Capes pode ser encerrado pelo Ministério da Educação (MEC) / Crédito: Imagem ilustrativa (INEP)

O Prêmio Talento Universitário Capes, citado pelo universitário Edcley Teixeira como um “pré-teste” para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), deve ser encerrado pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme o Estadão, A decisão teria acontecido após relatos de antecipação de questões similares. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) havia informado na terça-feira, 18, a intenção de anular três itens aplicados na prova. As questões faziam parte das áreas de ciências da natureza e matemática.

“O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição”, afirmou o Inep em nota. O POVO entrou em contato com o MEC para confirmar as afirmações e aguarda retorno do ministério. VEJA | Quais questões foram anuladas no Enem 2025 e se podem afetar notas

‘Pré-teste do Enem’? Entenda polêmica envolvendo a prova Cinco dias antes do Enem, uma live realizada pelo estudante de Medicina Edcley, responsável por um curso preparatório para o exame nacional, havia apontado questões similares, baseadas em perguntas memorizadas na prova da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).