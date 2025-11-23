Enem 2025: PF faz operação e cumpre mandado no Ceará

Operação Profeta, iniciada neste domingo, 23, busca apurar a divulgação indevida de questões do Enem e identificar os responsáveis

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Ceará neste domingo, 23, para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2025. O município não foi divulgado.

A ação, denominada Operação Profeta, foi conduzida pela Polícia Federal (PF) a pedido da Justiça Federal.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), identificou a publicação de um vídeo em plataforma digital contendo questões com semelhança substancial às aplicadas na prova oficial. O material havia sido divulgado antes da data prevista para o exame.

A operação da Polícia Federal tem como objetivo esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção e divulgação indevida das questões e investigar eventuais conexões com outros delitos.