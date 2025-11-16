Enem 2025: candidatos realizam segundo dia de prova em Fortaleza

Uece recebe provas do segundo dia do Enem / Crédito: George Sousa

Espaços educacionais públicos e privados de Fortaleza abrem as portas para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 16. Desde 13h30min, os candidatos fazem as provas de Matemática e Ciências da Natureza (química, física e biologia). São 45 questões de múltipla escolha de Matemática e mais 45 de Ciências da Natureza, dividida entre Química, Física e Biologia. As provas devem ser finalizadas em cinco horas.



A chegada dos inscritos na Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi marcada por agitação. Até os últimos minutos antes do encerramento da entrada, participantes corriam acompanhados por gritos de incentivo das pessoas que estavam do lado de fora. Ao lado dos portões, famílias se reuniram com um objetivo em comum: esperar os filhos. Um grupo de amigas se acomodou no próprio chão, na sombra, com alimentos. Uma delas era a empregada doméstica Cristina Almeida, de 50 anos, que aguardava a filha Larissa Hellen. A estudante de 18 anos faz o teste pelo segundo ano consecutivo.

Já Anita Carlos, de 45 anos, é dona de casa e torcia pelo filho de 19 anos, que sonha em fazer psicologia. “Só quero o melhor para os nossos filhos”, enfatizou. Juntas, elas foram até a porta da sala para deixar os estudantes. Segundo Cristina, o processo de preparação para o momento foi muito cansativo, com desafios como as atividades escolares. "Ela (a filha) está um pouco fadada", comentou. Cristina Almeida, de 50 anos, secretária do lar, que estava na Universidade Estadual do Ceará (Uece) para esperar a filha Larissa Hellen, de 18 anos Crédito: George Sousa

Colégio em Fortaleza registra pouca movimentação no segundo dia de provas Um dos locais que realiza o exame é o Colégio Joaquim Nogueira, localizado na Parquelândia. O lugar tinha expectativa de receber 36 candidatos, incluindo pessoas com deficiência (PCDs). Entretanto, o movimento permaneceu baixo até o fim da manhã, com cerca de dez alunos até às 12h22min. O POVO entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação do Ceará para mais informações sobre a participação dos estudantes, mas não obteve retorno até o momento da publicação. 2° dia de provas do Enem 2025 emoção e acessibilidade marcam a prova Crédito: George Sousa

Esta foi a mesma percepção da estudante Isabela Christine, de 21 anos. "No primeiro dia foi assim também, porém tinha um pouco mais gente. Hoje chegou só eu por enquanto", comentou, minutos antes do portão abrir. Para a segunda etapa, Isabela explicou que estava menos nervosa, diferente da primeira, por estudar bastante, "principalmente matemática". "O segundo dia ou você sabe, ou você não sabe. Acho que estou bem preparada. O Enem é uma prova padrão, então não tem como fugir muito do que já foi nos anos anteriores".