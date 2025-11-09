Veja onde acessar o gabarito extraoficial do Enem 2025

Veja onde acessar o gabarito extraoficial do Enem 2025Primeiro dia de prova ocorre neste domingo, 9. O tema da redação é "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"
O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ocorreu neste domingo, 9.
Na primeira prova, os estudantes respondem 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa. Neste ano, o tema foi "Perspectvivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".
No segundo dia serão 90 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.
Em relação ao gabarito oficial, de acordo com o Inep, será divulgado no dia 28 de novembro. Já o resultado por área de conhecimento, será no dia 16 de janeiro de 2025.
Para quem deseja corrigir a prova antes do resultado do Inep, O POVO reuniu um compilado de portais e instituições que realizam a correção e divulgam o gabarito extraoficial. Veja abaixo:
Unifor
A Universidade de Fortaleza (Unifor) realizará uma transmissão ao vivo, a partir das 19h, comentando as questões do Enem.
Brasil Escola
O Brasil Escola, em parceria com o Statera Cursos e Vestibulares, irá comentar, ao vivo, as questões de humanas a partir das 19h30, no canal oficial do portal de educação.
Leia mais
Estratégia Enem e Vestibulares
O Estratégia Vestibulares realizará a correção ao vivo no canal do YouTube da plataforma e divulgará o gabarito extraoficial em seu site.
Descomplica
O cursinho preparatório voltado ao Enem, Descomplica, divulgará o gabarito extraoficial no site da plataforma.
Guia do Estudante
A plataforma Guia do Estudante, em parceria com o Poliedro Curso, realizará a correção ao vivo das questões a partir das 18h40 no canal oficial do YouTube.