Veja onde acessar o gabarito extraoficial do Enem 2025

Movimento de estudantes marca o primeiro dia do Enem. As provas deste domingo incluem Linguagens, Ciências Humanas, Língua Estrangeira e Redação / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ocorreu neste domingo, 9. Na primeira prova, os estudantes respondem 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa. Neste ano, o tema foi "Perspectvivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

No segundo dia serão 90 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Em relação ao gabarito oficial, de acordo com o Inep, será divulgado no dia 28 de novembro. Já o resultado por área de conhecimento, será no dia 16 de janeiro de 2025. Para quem deseja corrigir a prova antes do resultado do Inep, O POVO reuniu um compilado de portais e instituições que realizam a correção e divulgam o gabarito extraoficial. Veja abaixo: Unifor A Universidade de Fortaleza (Unifor) realizará uma transmissão ao vivo, a partir das 19h, comentando as questões do Enem.