2° dia de provas do Enem 2025: estudantes têm acesso tranquilo

Estudantes se encaminham para o segundo domingo de prova do Enem 2025 / Crédito: JÚLIO CAESAR

Os candidatos já puderam acessar os locais da prova do Enem 2025 neste domingo, 16. Na Universidade de Fortaleza (Unifor), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, o acesso foi tranquilo durante a manhã. A movimentação ficou mais intensa a partir das 11h15min, quando se aproximava o momento de abertura dos portões.