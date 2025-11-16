2° dia de provas do Enem 2025: estudantes têm acesso tranquilo

2° dia de provas do Enem 2025: estudantes têm acesso tranquiloNeste domingo, 16, os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática; confira como foi o acesso aos locais
Os candidatos já puderam acessar os locais da prova do Enem 2025 neste domingo, 16. Na Universidade de Fortaleza (Unifor), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, o acesso foi tranquilo durante a manhã.
A movimentação ficou mais intensa a partir das 11h15min, quando se aproximava o momento de abertura dos portões.
Motoristas paravam na avenida Washington Soares para o embarque e desembarque de passageiros, o que deixou o trânsito moderado, mas sem causar transtornos para os estudantes.
O estudante Samuel Silva Pessoa, 18, chegou antes das 11 horas e se posicionou próximo ao portão. Ele afirma estar mais tranquilo do que no primeiro dia de provas, já que tem mais facilidade nas matérias de "exatas".
"Essa prova de exatas é mais a minha área então me sinto confiante. Depois da semana passada, estou acostumado", afirma o estudante, que pretende ingressar em curso da área da Engenharia.
Neste domingo, Samuel e mais de 270 mil candidatos do Ceará farão as provas de Ciências da Natureza - que cobra as disciplinas de Física, Química e Biologia - além de Matemática e suas tecnologias.
