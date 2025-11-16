Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

2° dia de provas do Enem 2025: estudantes têm acesso tranquilo

2° dia de provas do Enem 2025: estudantes têm acesso tranquilo

Neste domingo, 16, os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática; confira como foi o acesso aos locais
Atualizado às Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os candidatos já puderam acessar os locais da prova do Enem 2025 neste domingo, 16. Na Universidade de Fortaleza (Unifor), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, o acesso foi tranquilo durante a manhã.

A movimentação ficou mais intensa a partir das 11h15min, quando se aproximava o momento de abertura dos portões.

Motoristas paravam na avenida Washington Soares para o embarque e desembarque de passageiros, o que deixou o trânsito moderado, mas sem causar transtornos para os estudantes.

 

Leia mais

O estudante Samuel Silva Pessoa, 18, chegou antes das 11 horas e se posicionou próximo ao portão. Ele afirma estar mais tranquilo do que no primeiro dia de provas, já que tem mais facilidade nas matérias de "exatas".

"Essa prova de exatas é mais a minha área então me sinto confiante. Depois da semana passada, estou acostumado", afirma o estudante, que pretende ingressar em curso da área da Engenharia.

Neste domingo, Samuel e mais de 270 mil candidatos do Ceará farão as provas de Ciências da Natureza - que cobra as disciplinas de Física, Química e Biologia - além de Matemática e suas tecnologias.

 

Leia mais

Mais informações em instantes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar