Enem 2025: candidato é preso em flagrante em Juazeiro do Norte

Candidato tinha um celular não declarado e rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser usados na Redação

Um candidato que fazia prova do Exane Nacional do Ensino Médio (Enem) em Juazeiro do Norte foi preso em flagrante, na tarde do domingo, 9, pela Polícia Federal.

Ele tinha um celular não declarado, o que contraria as regras do Exame, e durante a revista pessoal a PF identificou que ele portava um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser usados na Redação.