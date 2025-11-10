Enem 2025: candidato é preso em flagrante em Juazeiro do Norte

Enem 2025: candidato é preso em flagrante em Juazeiro do NorteCandidato tinha um celular não declarado e rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser usados na Redação
Um candidato que fazia prova do Exane Nacional do Ensino Médio (Enem) em Juazeiro do Norte foi preso em flagrante, na tarde do domingo, 9, pela Polícia Federal.
Ele tinha um celular não declarado, o que contraria as regras do Exame, e durante a revista pessoal a PF identificou que ele portava um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser usados na Redação.
Prisão aconteceu após denúncia da coordenação do Exame. Conforme a PF, o candidato chegou a ser autorizado a ingressar na sala
