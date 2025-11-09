Enem 2025: em quais universidades do Ceará usar a nota?

A prova do Enem é usada como porta de entrada a universidades públicas e acesso a financiamento em universidades particulares / Crédito: FÁBIO LIMA

Quase 276 mil cearenses realizam neste domingo, 9, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele é a principal porta de entrada para universidades públicas e para a concessão de programas como Prouni e Fies, no caso de instituições particulares.

No Ceará, quatro instituições de ensino superior pública utilizam as notas do Enem para selecionar seus alunos. É o caso da Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA).



No caso dessas instituições, o candidato precisa ter mínimo de 450 pontos e não zerar a prova de redação. Além disso, deve se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e aguardar a divulgação do resultado, conforme sua nota e o número de vagas disponibilizadas pela instituição.

No caso da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o candidato pode ingressar pelo vestibular tradicional, ou através da nota do Enem. No caso dos que desejem ingressar na Uece usando a nota do Enem, serão disponibilizadas vagas que não foram ocupadas por candidatos que realizaram o vestibular tradicional. Além disso, o aluno precisa ter feito o Enem em uma de suas duas últimas edições e ter mínimo de 200 pontos na redação.

Leia no O POVO+ | Enem 2025: 275 mil inscritos fazem primeiro domingo de provas hoje no Ceará



Enem para acessar bolsas de estudo O Exame Nacional do Ensino Médio também pode ser utilizado para obter bolsas ou programas de financiamento estudantil em instituições de ensino superior particulares.

No caso do Programa Universidade para Todos (Prouni), o candidato precisa ter obtido mínimo de 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação. Para o caso de bolsas de 100%, o estudante também precisa comprovar renda de até 1,5 do salário-mínimo. Já para os casos de bolsa de 50%, a renda comprovada deve ser de até três salários-mínimos.

Leia Também | "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem 2025

