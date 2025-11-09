Enem 2025: em quais universidades do Ceará usar a nota?Exame Nacional do Ensino Médio é principal porta de entrada para várias universidades públicas e privadas no Brasil. Saiba detalhes
Quase 276 mil cearenses realizam neste domingo, 9, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele é a principal porta de entrada para universidades públicas e para a concessão de programas como Prouni e Fies, no caso de instituições particulares.
No Ceará, quatro instituições de ensino superior pública utilizam as notas do Enem para selecionar seus alunos. É o caso da Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA).
No caso dessas instituições, o candidato precisa ter mínimo de 450 pontos e não zerar a prova de redação. Além disso, deve se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e aguardar a divulgação do resultado, conforme sua nota e o número de vagas disponibilizadas pela instituição.
No caso da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o candidato pode ingressar pelo vestibular tradicional, ou através da nota do Enem.
No caso dos que desejem ingressar na Uece usando a nota do Enem, serão disponibilizadas vagas que não foram ocupadas por candidatos que realizaram o vestibular tradicional. Além disso, o aluno precisa ter feito o Enem em uma de suas duas últimas edições e ter mínimo de 200 pontos na redação.
Enem para acessar bolsas de estudo
O Exame Nacional do Ensino Médio também pode ser utilizado para obter bolsas ou programas de financiamento estudantil em instituições de ensino superior particulares.
No caso do Programa Universidade para Todos (Prouni), o candidato precisa ter obtido mínimo de 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação. Para o caso de bolsas de 100%, o estudante também precisa comprovar renda de até 1,5 do salário-mínimo. Já para os casos de bolsa de 50%, a renda comprovada deve ser de até três salários-mínimos.
A escolha dos alunos também será feita com inscrição no Sisu, observando a nota dos estudantes e respeitando o número de vagas disponibilizadas pela instituição.
Outra forma de utilizar a nota do Enem para ingressar no ensino superior é através do Financiamento Estudantil (Fies). Nesse caso, o aluno precisa ter realizado uma das edições do Enem desde 2010, não ter zerado a redação e ter mínimo de 450 pontos nas outras disciplinas. Além disso, o estudante precisa comprovar renda familiar de até três salários-mínimos por pessoa.
No caso das instituições particulares, o estudante deve verificar com cada uma como funciona o ingresso através do Enem, uma vez que cada instituição pode criar suas próprias regras.