Enem 2025: o que acontece se faltar ao segundo dia de prova

Ausência no segundo domingo pode deixar o candidato sem nota nas provas de matemática e ciências da natureza; reaplicação só vale em casos específicos
No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), faltar ao segundo dia de aplicação, quando são cobradas 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, pode ter consequências graves para o candidato.

Essas provas compõem uma parte importante da nota final que será utilizada para o ingresso no Ensino Superior.

Confira a seguir os casos especiais em que são possíveis pedir reaplicação.

 

Quando posso pedir reaplicação?

De acordo com o edital do exame e as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), só é permitida a reaplicação da prova quando a ausência é justificada.

Os motivos previstos em edital são: problemas logísticos, como desastres naturais, ou doenças infectocontagiosas listadas (por exemplo, tuberculose, Covid-19, entre outras).

Quem faltar ao segundo dia sem esses motivos não pode pedir reaplicação nem “recuperar” essas provas depois.

A ausência implica que o participante deixará de ter nota para matemática e ciências da natureza, o que compromete suas chances em programas como o Sisu, ProUni ou Fies.

Além disso, na correção do Enem, usa-se a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta não apenas quantas questões o aluno acertou, mas também a coerência das respostas segundo a dificuldade das questões.

 

Por outro lado, para os casos autorizados de reaplicação (logística grave ou doença), o Inep prevê uma aplicação alternativa.

No Enem 2025, os dias marcados para essa reaplicação são 16 e 17 de dezembro, e o candidato que a solicitou fará apenas o dia em que não participou.

Para quem teve isenção, precisa justificar a ausência para não perder o direito na edição seguinte.

E quem perdeu o primeiro dia?

Mesmo quem não fez o primeiro dia de prova (Linguagens, Ciências Humanas e Redação) pode comparecer ao segundo.

O edital prevê que, caso a ausência no primeiro domingo tenha sido por motivo válido, o participante possa pedir reaplicação para esse dia. Se o pedido for aceito, a reaplicação será justamente em dezembro, nos dias já definidos.

Porém, quem faltar no primeiro dia sem justificativa aceita perde o direito à reaplicação e sua participação no segundo domingo valerá apenas para autoavaliação, segundo o Inep.

Enem 2025: orientações práticas para o segundo dia

  • No segundo domingo, 16, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília.
  • A prova começará às 13h30min e termina às 18h30min.
  • Para sair da sala definitivamente, só é permitido depois de duas horas do início das provas (a partir das 15h30min).
  • Quem precisar comprovar presença pode solicitar uma Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante.

 

