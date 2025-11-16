Enem 2025: o que acontece se faltar ao segundo dia de prova

A ausência no segundo dia, sem justificativa, resulta na perda das notas dessas provas / Crédito: JÚLIO CAESAR

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), faltar ao segundo dia de aplicação, quando são cobradas 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, pode ter consequências graves para o candidato.

Essas provas compõem uma parte importante da nota final que será utilizada para o ingresso no Ensino Superior.



Confira a seguir os casos especiais em que são possíveis pedir reaplicação.

De acordo com o edital do exame e as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), só é permitida a reaplicação da prova quando a ausência é justificada.

Os motivos previstos em edital são: problemas logísticos, como desastres naturais, ou doenças infectocontagiosas listadas (por exemplo, tuberculose, Covid-19, entre outras).



Quem faltar ao segundo dia sem esses motivos não pode pedir reaplicação nem “recuperar” essas provas depois.

A ausência implica que o participante deixará de ter nota para matemática e ciências da natureza, o que compromete suas chances em programas como o Sisu, ProUni ou Fies.

Além disso, na correção do Enem, usa-se a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta não apenas quantas questões o aluno acertou, mas também a coerência das respostas segundo a dificuldade das questões.

