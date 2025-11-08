Enem 2025: Ceará se destaca em número de inscritos

Enem 2025: Ceará é destaque no números de estudantes da rede pública que estão inscritos na prova / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o Painel Enem 2025, em que detalha os dados sobre os candidatos inscritos para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 9 e 16 de novembro. Números com base nos dados do Sistema Gestão Presente apontam que o Ceará manteve uns dos melhores índices de inscritos entre os estados considerando os concluintes da rede pública.

A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas em todo o País, sendo mais de 1,8 milhão de alunos concluintes do Ensino Médio. Em Fortaleza, farão a prova no próximo domingo, 9, cerca de 92 mil candidatos. Enem 2025: Ceará mantém os bons resultados no número de inscritos Seguindo as tendências dos últimos anos, o Ceará alcançou 96,87% dos alunos de escola pública confirmados no Enem 2025. O número corresponde a 104.250 candidatos que concluirão o ensino médio e se inscreveram para o certame deste ano. O Estado teve 275.937 inscrições confirmadas do total de 303.274.

Os números seguem a tendência que se repete nos últimos anos. Em 2024, o Ceará registrou 100% dos estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública inscritos, conforme o MEC. Para Luísa Aurélia Teixeira, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Ceará, os dados representam as consequências de várias políticas públicas de educação implementadas no decorrer dos anos. "Acredito que isso se deve a um modelo de gestão que envolve estados e municípios, é consolidado através do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic) e ampliado com a política de tempo integral e principalmente com a cultura de resultados." Luísa Aurélia Teixeira

Luísa também destaca que “o Enem é a primeira e, muitas vezes, a única oportunidade real de ingresso no Ensino Superior” para alunos da escola pública. As inscrições no Exame e possíveis aprovações para universidades “reduzem desigualdades históricas; rompem o ciclo de pobreza; permitem a ascensão social e profissional; e valorizam o esforço individual e o investimento coletivo na escola”, afirma a representante do Conselho. No entanto, o número de candidatos cearenses na prova não superou os dados do período pré-pandemia da covid-19. Em 2020, foram 325.706 inscritos.