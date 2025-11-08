Enem 2025: Ceará se destaca em número de inscritos

Ceará se destaca com 96,87% alunos da rede pública inscritos no Enem 2025Estado tem 104.250 dos alunos concluintes do Ensino Médio na rede pública inscritos no Exame. No total, são 275.937 inscrições confirmadas. Fortaleza terá cerca de 92 mil candidatos
O Ministério da Educação (MEC) divulgou o Painel Enem 2025, em que detalha os dados sobre os candidatos inscritos para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 9 e 16 de novembro.
Números com base nos dados do Sistema Gestão Presente apontam que o Ceará manteve uns dos melhores índices de inscritos entre os estados considerando os concluintes da rede pública.
A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas em todo o País, sendo mais de 1,8 milhão de alunos concluintes do Ensino Médio. Em Fortaleza, farão a prova no próximo domingo, 9, cerca de 92 mil candidatos.
Enem 2025: Ceará mantém os bons resultados no número de inscritos
Seguindo as tendências dos últimos anos, o Ceará alcançou 96,87% dos alunos de escola pública confirmados no Enem 2025. O número corresponde a 104.250 candidatos que concluirão o ensino médio e se inscreveram para o certame deste ano.
O Estado teve 275.937 inscrições confirmadas do total de 303.274.
Os números seguem a tendência que se repete nos últimos anos. Em 2024, o Ceará registrou 100% dos estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública inscritos, conforme o MEC.
Para Luísa Aurélia Teixeira, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Ceará, os dados representam as consequências de várias políticas públicas de educação implementadas no decorrer dos anos.
"Acredito que isso se deve a um modelo de gestão que envolve estados e municípios, é consolidado através do Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic) e ampliado com a política de tempo integral e principalmente com a cultura de resultados."
Luísa Aurélia Teixeira
Luísa também destaca que “o Enem é a primeira e, muitas vezes, a única oportunidade real de ingresso no Ensino Superior” para alunos da escola pública.
As inscrições no Exame e possíveis aprovações para universidades “reduzem desigualdades históricas; rompem o ciclo de pobreza; permitem a ascensão social e profissional; e valorizam o esforço individual e o investimento coletivo na escola”, afirma a representante do Conselho.
No entanto, o número de candidatos cearenses na prova não superou os dados do período pré-pandemia da covid-19. Em 2020, foram 325.706 inscritos.
Outros estados que se destacam neste ano quanto ao número de inscritos de concluintes da rede pública são Alagoas, com 92,84%; Goiás, com 91,49%; e Piauí, com 88,53%.
Dos estudantes cearenses que não terminarão o Ensino Médio em 2025 - os chamados “treineiros” - foram registradas 65.477 inscrições.
Dentre os outros aspectos que caracterizam o Ceará, está a predominância de candidatos do sexo feminino (55,77%), em consonância com os dados nacionais.
Enem 2025: participantes com 60 anos ou mais crescem mais de 190%
Nos dados nacionais, o número de candidatos com 60 anos ou mais cresceu 191% em relação à edição de 2022. Foram de 5.900 há três anos para 17.192 em 2025.
Para o Ministério, isso representa “um avanço nos direitos educacionais de uma parcela de brasileiros”. Os estados que registraram o maior número de pessoas idosas com inscrição confirmada foram Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).
Além deste destaque, o total de inscrições teve um aumento de 10%, chegando a 5,5 milhões de inscritos, sendo 4,8 milhões confirmados até a tarde desta sexta-feira, 7. A maioria do sexo feminino (60%).
Sobre a etnia dos candidatos, a maioria das inscrições se autodeclararam pardos (cerca de 2,1 milhões), seguidos de participantes autodeclarados brancos (1,9 milhão), pretos (603 mil), amarelos (67 mil) e indígenas (37 mil).
Os “treineiros” correspondem a 1.030.163 de inscrições a nível nacional.
Enem 2025: cidades do Pará tiveram mudança na data da prova
Em virtude da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém, entre os dias 10 a 21 de novembro de 2025, três cidades do Pará tiveram os dias de provas modificados.
Os estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba farão, excepcionalmente, a aplicação nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, para não serem impactados no exame por conta da logística do evento.
Enem 2025: presidente do Inep comenta tema da redação
Na última terça-feira, 4, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manoel Palácios, concedeu entrevista à Voz do Brasil. Na ocasião, ele comentou sobre a escolha do tema da redação do Enem 2025.
"Tenho certeza de que este ano o tema vai ser um grande sucesso e agradar a todos", afirmou Palácios.
