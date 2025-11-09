Enem 2025: estudantes falam sobre o 1º dia de prova em Fortaleza

"Percepções acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" foi o tema escolhido para a redação do Enem 2025; veja opiniões de participantes sobre / Crédito: FERNANDA BARROS

Mais de 275 mil candidatos de todo o Ceará movimentaram os locais de prova do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que aconteceu neste domingo, 9. Um deles foi a Universidade de Fortaleza (Unifor), localizada na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz. Dos 16 aos 50 anos, participantes compartilharam com O POVO suas experiências durante a aplicação das provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação.

Ao lado do jovem, estava a tia, Shirleni Rodrigues, 50. A auxiliar de produção cumprimenta o sobrinho, e volta o olhar para a saída — ela procura a filha, treineira neste ano, que continua na prova. “É o primeiro Enem que ela está fazendo, acredito que, por isso, ela estava naquele nervosismo… E eu também, aqui fora”, diz, enquanto se concentra no portão da universidade. Foto: Fernanda Barros Pedro Paulo Silva (sobrinho), 18, estudante, e Sirleni Rodrigues (tia), 50, auxiliar de produção

Sobre a prova, Sarah Gabriela, 18, diz não ter achado a prova tão difícil e com questões que parecessem "pegadinha”. No terceiro ano do ensino médio, esta foi a primeira vez da estudante tentando o Enem. A jovem tenta pela vaga no curso de Medicina. Para Richardson Mendonça, 19, “a estrutura nas áreas de português, geografia e história foi diferente das outras que já fez”.