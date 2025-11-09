Enem 2025: estudantes falam sobre o 1º dia de prova em Fortaleza

Entre "fácil" e "difícil", participantes falam sobre o 1º dia do Enem 2025Na saída da Unifor, participantes compartilham histórias e opiniões sobre o primeiro dia de prova do Enem 2025; confira
Mais de 275 mil candidatos de todo o Ceará movimentaram os locais de prova do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que aconteceu neste domingo, 9. Um deles foi a Universidade de Fortaleza (Unifor), localizada na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz.
Dos 16 aos 50 anos, participantes compartilharam com O POVO suas experiências durante a aplicação das provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação.
Enem 2025: relatos do primeiro dia de prova
Embora os portões abrissem pontualmente às 12h, um fluxo considerável se concentrava na entrada da Unifor quinze minutos antes da abertura. Filas foram formadas pelos estudantes que esperavam a liberação do portão central, tornando organizada a entrada na universidade.
Horas depois, às 15h30, os participantes já saíam sem o caderno de respostas. A saída com ele só é permitida com trinta minutos antes do encerramento da aplicação do Enem, às 18h30.
Compartilhando nervosismo após o primeiro dia, o estudante Pedro Paulo Silva, 18, fez a sua primeira participação no Enem. “Eu estava começando a ver as letras andando e ficava tentando focar”, comentou. “Espero que na parte de Exatas eu me saia melhor”.
Ao lado do jovem, estava a tia, Shirleni Rodrigues, 50. A auxiliar de produção cumprimenta o sobrinho, e volta o olhar para a saída — ela procura a filha, treineira neste ano, que continua na prova.
“É o primeiro Enem que ela está fazendo, acredito que, por isso, ela estava naquele nervosismo… E eu também, aqui fora”, diz, enquanto se concentra no portão da universidade.
Sobre a prova, Sarah Gabriela, 18, diz não ter achado a prova tão difícil e com questões que parecessem "pegadinha”.
No terceiro ano do ensino médio, esta foi a primeira vez da estudante tentando o Enem. A jovem tenta pela vaga no curso de Medicina.
Para Richardson Mendonça, 19, “a estrutura nas áreas de português, geografia e história foi diferente das outras que já fez”.
O estudante fez a prova oficialmente pela primeira vez, após ter realizado simulados durante o ano. “Foi mais pela questão da experiência e não buscando um resultado específico”, explica, ao ser questionado sobre o seu curso de interesse.
Enem 2025: participantes comentam tema da redação
“Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” foi o tema escolhido para o Enem 2025.
Especialistas da educação disseram que a escolha foi “acessível” e “negligenciada”, em relação à discussão dos idosos na sociedade brasileira.
“O tema (da redação) foi bom, mas muito difícil para mim”, afirmou Leossandra Sousa, 48. Quando começa a caminhar, saindo do local de prova, ela não olha para trás. Na mão, carrega um celular e uma medalha religiosa adorna seu pescoço.
“Fiz para sair da rotina, porque sou dona de casa”, explicou. Seu objetivo é iniciar uma formação em Letras/Libras, interesse impulsionado pela pastoral que faz parte na Igreja. Leossandra explicou, ainda, que faz um curso de Libras para ajudar no aprendizado.
Richardson, que comentou anteriormente as questões, falou sobre dificuldades em encontrar pontos para compor o texto. “Depois que eu consegui arranjar os pontos, fluiu bastante”, completou.
Já os estudantes Pedro, Anissé e Sarah Gabriela disseram que a redação estava “fácil”. Apesar disso, alguns destacaram dificuldades em conectar repertórios, além de acharem o tema “inesperado” diante do que se prepararam ao longo do ano.
O primeiro domingo do Enem 2025 trouxe relatos sobre o exame, com opiniões divididas entre quem achou fácil ou difícil. Os participantes tiveram cinco horas e meia, de 13h30 às 19h, para realizar as provas de redação, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos.
No próximo domingo, 16, os estudantes voltarão para o segundo dia. Os conteúdos serão de Matemática e Ciências da Natureza, com 45 questões por área e cinco horas disponíveis.
